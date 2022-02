Desemprego americano, Arezzo, Amazon, Oi e o que mais move o mercado

Os índices futuros americanos avançam na manhã desta sexta-feira, 4, indicando um pregão de recuperação, após o resultado da Meta, dona do Facebook, ter despertado uma maré de pessimismo sobre as big techs do país. As da rede social desabaram 26% na véspera, perdendo mais de 1 trilhão de reais em valor de mercado.

O resultado da Amazon, porém, alivia os temores sobre o nível de crescimento do setor. A companhia de Jeff Bezos apresentou 5,80 dólares de ajustado por ação ante consenso de 3,57 dólares.

A empresa também anunciou aumento de do serviço Prime, que inclui benefícios como streaming de filmes e música, além de frete grátis para determinados produtos. As ações da Amazon dispara mais de 13% no pré-mercado desta sexta, após terem caído 7,8% no último pregão.

A forte valorização dos papéis da companhia de Jeff Bezos contribui com a alta do Nasdaq futuro, que tem o melhor desempenho entre os índices internacionais, subindo cerca de 1,5%. Na NYSE, o principal destaque são as ações da rede social Snapchat, que disparam quase 50% nesta manhã, com investidores repercutindo o resultado trimestral da companhia.

Payroll

Fora os resultados corporativos, segue no radar de investidores globais os dados do mercado de trabalho americano, que serão divulgados às 10h30. Considerado o principal indicador da economia americana, o relatório de empregos não agrícolas, o payroll, deve revelar a criação de 150.000 postos urbanos em janeiro ante os 211.000 registrados no mês anterior.

Uma queda do número de empregos, porém, pode não ser uma grande surpresa. Isso porque, no meio da semana, dados preliminares do ADP indicaram a queda de 300.000 empregos privados no país, enquanto investidores esperavam pelo crescimento de 207.000.

Junto aos números do payroll também sairá a taxa de desemprego americana. A expectativa é manutenção da faixa de 3,9%. A recuperação do mercado de trabalho americano, que chegou a mais de 14% de desemprego no auge da pandemia, vem sendo um dos pontos que reforçam a postura mais contracionista do Federal Reserve, que pode começar a subir juros a partir de março.

Arezzo

A oferta subsequente da Arezzo (ARZZ3) foi precificada a 82,35 reais, representando um desconto de menos de 1% em relação à cotação do último fechamento, de 82,99 reais. A oferta movimentou 833,8 milhões de reais.

Os recursos, segundo a Arezzo, serão utilizados em investimentos em “ativos de ”. Entre eles, a empresa lista o “desenvolvimento das marcas, abertura de lojas, investimentos em supply, centro de distribuição, modelo de abastecimento, tecnologia, plataforma digital, omnicanalidade e M&As”.

Oi

A Oi (OIBR3/OIBR4) informou, em fato relevante, que está em “em fase final de implementação de algumas etapas fundamentais do seu plano estratégico de transformação”.

As declarações foram feitas após pressões da B3 para que a companhia mantenha suas ações acima de 1 real, seja por meio da valorização dos ativos ou por um grupamento dos papéis. A segunda opção, segundo a empresa, poderá ser tratada pelo Conselho, em abril, caso as ações ainda se encontrem na casa dos centavos.

As ações ordinárias da empresa foram negociadas por mais de dois meses por menos de 1 real, mas recuperou o patamar no último dia 27 e, desde então, vem sustentando o nível.

Petrobras

A Petrobras (PETR3/PETR4) manifestou interesse de preferência em blocos a serem licitados sob regime de partilha de produção. Os blocos incluem as áreas de Água Marinha e Norte de Brava, localizados na Bacia de Campos.

“A manifestação do interesse está em linha com o Plano Estratégico da companhia, com foco em ativos em águas profundas e ultraprofundas, onde tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos, produzindo óleo de melhor qualidade e com menores emissões de gases de efeito estufa”, afirmou a Petrobras em fato relevante.