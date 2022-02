Facebook desaba 25% e perde mais de R$ 1 trilhão de valor de mercado

As da Meta, grupo dono do Facebook e Whatsapp, desabam 25% na Nasdaq, nos primeiros negócios desta quinta-feira, 3. A depreciação, em valor de mercado, representa cerca de 230 bilhões de dólares ou 1,2 trilhão de reais, pela cotação do dia. A forte desvalorização ocorre após a empresa confirmar a piora do cenário concorrencial.

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, admitiu o "aumento da competição pelo tempo das pessoas", em meio à popularização da chinesa TikTok. As declarações foram feitas após a divulgação do resultado do quarto trimestre de 2021, que marcou a primeira queda da história do número de usuário ativos no Facebook. No período, a quantidade caiu de 1,93 bilhão para 1,929 bilhão.

Para o primeiro trimestre de 2022, a Meta prevê um desempenho mais fraco. Segundo as estimativas da empresa, a receita deve ficar abaixo das expectativas de analistas, depois que mudanças feitas pela Apple para aprimorar a privacidade de usuários dificultou os negócios de publicidade digital.

A previsão de faturamento para o primeiro trimestre é de entre 27 bilhões e 29 bilhões de dólares. Analistas, em média, esperavam 30,15 bilhões de dólares, segundo dados da Refinitiv.

O anúncio elevou o pessimismo sobre todo o setor de tecnologia, que apresentou quedas generalizadas. As ações das redes sociais Twitter e Pinterest despencam quase 5% nesta manhã.

As alterações promovidas pela Apple em seu sistema operacional dão aos usuários meios de controlar permissões de monitoramento de seu comportamento online, aumentando a dificuldade para os anunciantes conhecerem seu mercado e desenvolverem novos produtos.

A receita total da Meta, majoritariamente formada por vendas de anúncios, subiu no quarto trimestre para 33,67 bilhões de dólares, ante 28,07 bilhões no mesmo período do ano anterior. O resultado ficou praticamente em linha com expectativa de analistas, de 33,4 bilhões de dólares, segundo dados da Refinitiv.

O prejuízo líquido da divisão Reality Labs, operação de realidade aumentada e virtual da Meta, foi de 10,2 bilhões de dólares para o ano de 2021, ante resultado negativo de 6,6 bilhões no ano anterior. A cifra marca a primeira vez que a companhia divulgou o resultado da divisão em seu balanço.

*Com informações da Reuters