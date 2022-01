Felipe Miranda: bolsa brasileira pode ser a surpresa do ano. Entenda

O , principal índice da brasileira, está caminhando para encerrar janeiro com seu melhor resultado mensal desde dezembro de 2020. A alta de mais de 6% foi impulsionada por um grande fluxo de capital estrangeiro – foram 24,847 bilhões de reais entrando na B3 somente até o dia 26 deste mês, um valor superior em 10 bilhões de reais ao registrado no mês anterior.

E é possível que o movimento ganhe ainda mais força nos próximos meses, segundo Felipe Miranda, CIO e estrategista-chefe da Empiricus. “A bolsa brasileira pode ser a grande surpresa global deste ano, liderando um rali de mercados emergentes, e na sequência, um novo rali de alta com as eleições”, afirmou Miranda em live realizada ontem.

Na avaliação do CIO, o mercado ainda não precificou completamente o movimento de alta de juros nos Estados Unidos, que pode empurrar ainda mais recursos para economias emergentes – especialmente a brasileira. Já no cenário interno, é possível que os investidores estejam esperando uma eleição mais polarizada do que de fato será. Se isso acontecer, a bolsa deve enfrentar menos períodos de volatilidade, abrindo espaço para valorização dos ativos.

Fed e a rotação de ativos

O Federal Reserve (Fed, banco central americano), deixou claro que pretende começar a elevar sua taxa básica de juros na reunião de março – a taxa atualmente está no intervalo entre 0% e 0,25%. A grande dúvida é sobre a intensidade e a velocidade da elevação, mas o consenso de especialistas já prevê cinco altas ao longo de 2022.

Embora a elevação dos juros nos EUA tire liquidez do mercado internacional, a expectativa é que as bolsas emergentes sejam beneficiadas por esse processo. Isso porque os investidores estão retirando seu capital de empresas de tecnologia e de alto crescimento nos Estados Unidos – que são as mais afetadas pela alta dos juros – e buscando oportunidades em companhias bem estabelecidas e descontadas em outros mercados.

“Todo o dinheiro que foi alocado em excesso em tech e cripto começa a mudar de direção. É um capital que sai de empresas de crescimento (growth) para companhias de valor (value), e que deixa o mercado de tech dos Estados Unidos e migra para bolsas emergentes”, argumentou Miranda.

O CIO defende que o Brasil é o país emergente mais bem posicionado para atrair a nova leva de investimentos. Dois dos principais concorrentes, China e Rússia, são mercados atualmente muito arriscados para se – a China pelo aumento da regulação por parte do governo e a Rússia devido às tensões com a Ucrânia.

Eleição menos polarizada?

Outro ponto que pode impulsionar a bolsa brasileira, na avaliação de Miranda, é a diminuição da percepção do risco em relação às eleições de 2022. O estrategista acredita que o maior ponto de atenção do mercado é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, atual líder das pesquisas para presidência. A preocupação é que ocorra um retorno da herança do governo petista da ex-presidente Dilma.

“[No entanto] Lula tem se apresentado como pragmático, uma versão mais parecida com seu primeiro governo. Os flertes com o centro estão cada vez mais intensos: ele sinalizou uma composição com Geraldo Alckmin e está colocando petistas tradicionais para conversar com o mercado. A indicação em conversas fechadas é de que não haverá irresponsabilidade fiscal”, disse Miranda.

Para o CIO, a redução do risco com Lula reduz as preocupações com a eleição no geral, uma vez que o atual presidente Jair Bolsonaro representa, em certa medida, uma continuação do que foi visto nos últimos anos, “ainda que ele não tenha mais a imagem de um grande reformista como tinha antes”.

E, caso uma terceira via se mostre viável ao longo do ano, Miranda acredita que os ganhos poderiam ser ainda maiores para a bolsa. Acompanhe a live completa: