Focus, avanço da Ômicron, rali de ano novo e o que move o mercado

A última semana de 2021 começa com bolsas europeias e futuros dos índices em Nova York próximos da estabilidade, em meio ao noticiário de milhares de voos cancelados e restrições à circulação por causa do avanço da variante Ômicron.

No fim de semana, cerca de 2.000 voos nos Estados Unidos e em torno de 3.000 adicionalmente no resto do mundo foram cancelados em grande parte por causa da variante Ômicron, uma vez que muitos profissionais de tripulação testaram positivo e não puderam voar. O mau tempo típico desta época do ano também ajudou.

No Brasil, um dos eventos aguardados por investidores é a divulgação do último Boletim Focus do ano, às 8h25. A divulgação pode reforçar a consolidação da tendência de queda nas expectativas de inflação para 2023 e 2024 depois que, na última quinta-feira, dia 23, o IPCA-15 veio abaixo das projeções de mercado, em 0,78%. O mesmo já havia acontecido com a inflação fechada do mês de novembro.

A mediana das expectativas para o IPCA em 2023 e 2024 recuou no último Focus de 3,46% para 3,40% e de 3,09% para 3,00%, respectivamente.

Outra divulgação prevista é a Sondagem da Indústria do mês de dezembro, às 8h pela FGV.

Investidores também podem ser motivados pelo chamado rali de Ano Novo, um suposto otimismo nesta época do ano com volume de negociação reduzido. Nos Estados Unidos, é um período de sete dias que inclui os primeiros pregões do ano no qual houve ganhos em quase 80% dos períodos registrados desde 1950.

No Brasil, o encerrou a última semana do ano em alta em quatro dos últimos cinco anos desde 2016.

