Hapvida e Notre Dame desabam mais de 6% após anúncio de sinergias

As da Hapvida (HAPV3) e Notre Dame Intermédica (GNDI3) caem mais de 6% nesta segunda-feira, liderando as quedas do , após o anunciarem as potenciais sinergias geradas pela combinação de negócios.

Às 11h10:

Hapvida (HAPV3): - 6,28%

Notre Dame Intermédica (GNDI3): - 6,48%

As sinergias estimadas pela fusão são de 1,38 bilhão de reais, de acordo comunicado entregue à CVM. A maior parte (58%) deverá ser proporcionado pelo aumento de receitas comerciais, com a criação de um plano nacional único com utilização da rede verticalizada. A redução de custos médico-hospitalares, segundo as empresas, será responsável por 24% dos ganhos de sinergia e a diminuição de despesas gerais e administrativas, pelos 18% restantes.

Quer aprender sobre ações, mas não sabe onde começar? Confira este curso exclusivo da EXAME e dê os primeiros passos.

O valor, no entanto, não considera os custos para iniciativas atreladas às sinergias, estimado entre 100 e 150 milhões de reais até 2024.

Os números apresentados ficaram abaixo das expectativas de analistas do BTG Pactual. "Sinergias de receita saíram melhores do que o esperado, mas custos e despesas gerais e administrativas foram muito inferiores ao que tínhamos previsto", afirmam em relatório. Os analistas pontuam, porém, que "a fraqueza dos papéis pode ser uma oportunidade de compra".

A conclusão da combinação de negócios está prevista para esta sexta-feira, 11, que será o último dia de negociação das ações da Notre Dame na B3.

Os acionistas receberão 5,249 ações ordinárias da Hapvida por ação da Notre Dame mais cerca de 6,45 reais.

Apesar da forte desvalorização desta segunda, as ações da Hapvida acumulam mais de 16% de alta no ano, enquanto as da Notre Dame, pouco mais de 13%.