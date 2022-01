Ibovespa opera estável com ajuda da Petrobras em meio à alta do petróleo

O opera próximo da estabilidade nesta segunda-feira, 31, acompanhando a fraqueza das bolsas americanas, que caminham para fechar janeiro com o pior desempenho mensal desde 2020. O índice Nasdaq, mais sensível às expectativas de alta de juros, pode ter seu pior mês desde 2008. A brasileira, que tem escapado do mau humor internacional, hoje sofre com o ambiente externo.

Às 10h30:

Ibovespa: - 0,13%, 111.767 pontos

S&P 500 futuro (EUA): - 0,19%

As da Vale, com a maior participação no Ibovespa, cai quase 2% neste início de pregão, sendo a principal responsável pela queda do índice. Grandes bancos apresentam leve desvalorização nesta manhã, contribuindo para o tom negativo.

Vale (VALE3): - 1,77%

As ações da Petrobras (PETR3/PETR4) estão do lado oposto, com alta de 1%, em linha com a valorização do petróleo no exterior. A commodity é negociada acima 90 dólares por barril, acumulando cerca de 15% de alta no mês, marcado por tensões entre Rússia e Ucrânia. Para analistas, sanções na exportação do petróleo russo poderia elevar ainda mais seu . Parte do mercado já vê o barril a 100 dólares como um cenário real.

Petrobras (PETR4): + 1,11%

Petróleo brent: + 1,27%, 91,17dólares

O grande destaque, porém, são as petroleiras privadas. A 3R (RRPR3) figura entre as maiores altas do Ibovespa, subindo mais de 4%, enquanto a PetroRecôncavo (RECV3), quase 2%.

3R (RRPR3): + 4,56%

PetroRecôncavo (RECV3): + 1,84%

A ponta positiva ainda é formada pelas ações da Via (VIIA3) e GPA (PCAR3), que sobem mais de 4%. A forte valorização da varejista de alimentos ocorre após o CEO Jorge Faiçal afirmar ao NeoFeed que empresa irá lançar serviço de vendas por Whatsapp. A ideia, segundo o executivo, é realizar as entregas em até 15 minutos. Ao portal, o CEO também disse que está desenvolvendo um projeto para delivery de bebidas geladas.

GPA (PCAR3): + 4,62%

Via (VIIA3): + 4,81%

