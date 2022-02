Ibovespa cai puxado por Petrobras; dólar sobe após Copom

O entrou em queda ainda ainda no início do do pregão desta quinta-feira, 3, após abrir em alta, com investidores digerindo a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom). Na véspera, o colegiado subiu a em 1,5 ponto percentual para 10,75%, como o esperado, mas sinalizou que deverá reduzir o ritmo da alta para as próximas reuniões.

Parte dos investidores interpretaram o comunicado como mais "dovish", favorável ao crescimento econômico. A sinalização levou à revisão de algumas das projeções para o fim do ciclo de alta de juros. No BNP Paribas, por exemplo, a estimativa saiu de 12,25% para 12%, com uma alta de 1 ponto percentual para a próxima reunião. Já A Necton vê a Selic terminal em 11,75% e projeta elevação de 0,75 ponto percentual para a próxima decisão de juros.

As projeções de juros mais baixos na economia brasileira chegaram a impactar o câmbio, com o real apresentando a pior performance entre as principais moedas emergentes, no início da sessão.

Às 11h50

Ibovespa: - 0,27%, 111.590 pontos

Dólar: + 0,42%, 5,299 reais

Na , de setores cíclicos, como varejistas e construtoras, chegaram a abrir em forte alta, repercutindo o comunicado do Copom. Mas, viraram para terreno negativo, cedendo ao cenário externo.

A maior pressão contrária do Ibovespa vem das ações da Petrobras, com a segunda maior participação do índice. Os papéis da companhia caem cerca de 2% nesta quinta, tendo como pano de fundo a desvalorização do petróleo, após a OPEP acordar um novo aumento de produção a o Irã indicar que pretende elevar sua produção o quanto antes.

Petrobras (PETR3): - 1,32%

3R (RRRP3): - 0,97%

PetroRio (PRIO3): - 1,56%

No exterior, as principais bolsas de valores operam em queda. Decisões de juros do Banco Central Europeu (BCE) e do Bank of England (BoE) seguem como pano de fundo das negociações do mercado europeu. Nesta manhã, o Reino Unido elevou sua taxa de juros de 0,25% para 0,50%, enquanto o BCE manteve as condições monetárias inalteradas. Mas, o maior destaque do internacional estão com índice Nasdaq , que recua mais de 2,5%, pressionado pelas ações da Meta, dona do Facebook. Os papéis da companhia de Mark Zuckerberg desabam mais de 22% no pré-mercado, após a principal plataforma da companhia registrar sua primeira queda de usuários ativos da história.

S&P 500 (EUA): - 1,42%

Nasdaq (EUA): - 2,58%

Stoxx 600 (Europa): - 1,40%

Por aqui, a Cielo (CIEL3) foi a única companhia a reportar balanço na última noite. A empresa apresentou 337 milhões de reais de líquido no quarto trimestre, superando o consenso da Bloomberg, que apontava para 215,5 milhões de reais de lucro. A receita líquida, porém, saiu levemente abaixo das expectativas, em 3,141 bilhões de reais, cerca de 150 milhões de reais abaixo do esperado. As ações da companhia abriram em alta, mas viraram para queda de mais de 3%.

Cielo (CIEL3): - 3,43%