Ibovespa recua com dados dos EUA e escalada de tensões na Europa

O recua nesta sexta-feira, 4, acompanhando o tom negativo no mercado internacional, que segue atento ao aumento das tensões no Leste Europeu e aos dados do mercado de trabalho americano. Na Europa, os principais índices de recuam mais de 1%. O tom é melhor nos Estados Unidos, onde o resultado da Amazon retomou parte o humor sobre empresas de tecnologia, após o catastrófico balanço do Facebook.

Às 12h30

Ibovespa: - 0,23%, 111.440 pontos

Por outro lado, o forte relatório de empregos não agrícolas, o payroll, voltou a adicionar cautela sobre ações de crescimento americanas. Divulgado nesta manhã, o payroll revelou a criação de 467.000 postos urbanos em janeiro, mais que o triplo dos 150.000 esperados. Mais: a criação do mês anterior, que havia ficado em 199.000 empregos foi revisada para 510.000. Os números robustos, para investidores, pode reforçar a percepção do Federal Reserve de que já é hora de subir os juros nos Estados Unidos.

Os principais índices americanos chegaram a abrir em queda, após a divulgação do payroll, mas ganharam força, embalados pela alta de mais de 12,5% da Amazon. A melhora das bolsas de NY contribuiu com a redução das perdas do Ibovespa, que chegaram a superar 1% pela manhã.

Nasdaq (EUA): + 1,21%

S&P 500 (EUA): - 0,42%

DAX (Alemanha): - 1,36%

Stoxx 600 (Europa): - 1,20%

Na brasileira, a grande maioria das ações que compõem o Ibovespa operam em queda neste início de pregão. A exceção são as ações de algumas empresas de commodities e a da Cielo, que se recupera após ter caído 6% na véspera. O principal destaque são as ações da PetroRIO (PRIO3), que sobem mais de 4% embaladas pela valorização do petróleo. Já a maior contribuição positiva para o índice vem das ações da Petrobras (PETR3/PETR4), que operam em alta de mais de 2%.

PetroRio (PRIO3): + 5,89%

Petrobras (PETR4): + 2,46%

3R (RRRP3): + 3,15%

Cielo (CIEL3): + 5,04%

Nesta manhã, a commodity superou 93 dólares por barril pela primeira vez desde 2014, após ameaças sobre a Rússia, uma das maiores exportadores de petróleo. A embaixadora dos Estados Unidos na Otan, Julianne Smith, disse à CNBC que seu país e aliados estão prontos para responder à escalada de tensões com "sanções e consequências econômicas maciças."

Além do setor de petróleo, as ações da Vale apresentam leves altas nesta sexta, antes da volta das negociações de minério de ferro na China. O mercado chinês está paralisado há uma semana devido ao feriado de Ano Novo Lunar. A bolsa de Hong Kong, que voltou a operar nesta sexta, fechou em alta de 3%.

Vale (VALE3): + 1,11%

As ações da Ecorodovias (ECOR3) lideram o extremo oposto, com queda de mais de 7%. O intenso movimento de venda das ações ocorre após a empresa anunciar a destituição do então presidente da companhia Gianfranco Catrini. Sua saída ocorre dois meses após ter assumido o cargo. Marcello Guidotti passou a ser o presidente interino da empresa.

Ecorodovias (ECOR3): - 7,42%

Entre as maiores quedas ainda estão as ações do GPA (PCAR3), Yduqs (YDUQ3), Soma (SOMA3), EzTec (EZTC3) e Carrefour (CRFB3). Todas elas caem mais de 5%.

GPA (PCAR3): - 5,39%

Yduqs (YDUQ3): - 5,38%

Soma (SOMA3): - 5,15%

EzTec (EZTC3): - 5,28%

Carrefour (CRFB3): - 5,17%