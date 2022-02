Commodities reduzem perdas do Ibovespa em dia positivo no exterior

O opera em leve queda nos primeiros negócios desta segunda-feira, 7, sustentado por de empresas de commodities. O movimento ocorre na contramão da alta nas bolsas internacionais e após o boletim Focus mostrar piora nas projeções de inflação para este ano. O IPCA esperado para 2022 subiu de 5,38% para 5,44%, indicando necessidade de maior aperto monetário pelo Banco Central. Já o dólar segue o ambiente internacional positivo e cai frente ao real.

Às 10h35

Ibovespa: - 0,18%, 112.044 pontos

Dólar: - 0,35%, 5,303 reais

Com a maior participação do índice, a Vale (VALE3) sobe cerca de 1% nesta manhã, embalada pelo minério de ferro, que fechou em alta nesta madrugada, que marcou a volta do mercado chinês, após uma semana de feriado. Siderúrgicas, que também se beneficiam da valorização do metal, operam entre as maiores altas do Ibovespa.

Vale (VALE3): 1,27%

Usiminas (USIM5): + 2,76%

CSN (CSNA3): + 2,37%

Ainda no setor de commodities, as ações da JBS (JBSS3) sobem mais de 2%, após a empresa ter anunciado a conclusão da compra do Grupo King’s, líder na produção de charcutaria italiana, com atuação na Itália e Estados Unidos. A BRF (BRFS3), por outro lado, figura entre as maiores quedas.



JBS (JBSS3): + 2,60%

Minerva (BEEF3): + 1,11%

Marfrig (MRFG3): + 0,28%

BRF (BRFS3): - 4,91%

O maior destaque, no entanto, estão com as ações da BB Seguridade (BBSE3), que superam 3% de alta, após a empresa divulgar seu balanço do quarto trimestre. A companhia teve líquido de 1,34 bilhão de reais no período, acima do consenso da Bloomberg de 1,14 bilhão de reais e 34% maior na comparação anual. As ações da Porto Seguro (PSSA3), que irá apresentar balanço após o encerramento do pregão, operam em leve alta.

BB Seguridade (BBSE3): + 3,24%

Porto Seguro (PSSA3): + 0,54%

Na ponta negativa, Hapvida (HAPV3) e NotreDame Intermédica (GNDI3) lideram as perdas, despencando cerca de 5%. A desvalorização ocorre após o anúncio de que a fusão entre as companhias deverá gerar 1,38 bilhão de reais em sinergias.

Hapvida (HAPV3):- 5,07%

NotreDame (GNDI3): - 5,18%