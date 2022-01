Commodities sustentam estabilidade do Ibovespa em dia negativo no exterior

O opera próximo da estabilidade nesta sexta-feira, 28, apesar do movimento negativo das bolsas internacionais. Nos Estados Unidos, os principais índices futuros aprofundam as quedas desta semana, marcada por sinalizações de aperto monetário do Federal Reserve (Fed). O índice Nasdaq caminha para a quinta semana seguida de perdas, enquanto o S&P 500, para a quarta. A desvalorização é ainda mais intensa na Europa, onde as bolsas chegam a cair mais de 2%, após a Alemanha apresentar contração acima da esperada para o quarto trimestre.

Ibovespa: - 0,24%, 112.345 pontos

Nasdaq futuro (EUA): - 0,79%

S&P 500 futuro (EUA): - 0,88%

DAX (Alemanha): - 2,13%

Aprenda quais são os tipos de investimentos e como montar a sua própria carteira neste curso completo e acessível da EXAME.

O que ajuda a sustentar o Ibovespa próximo da estabilidade são as altas do setor de commodities. A Vale (VALE3), com a maior participação no índice, sobe mais de 1%, seguindo a valorização do minério de ferro na China. Nesta madrugada, o do metal bateu atingiu o maior patamar em cinco meses em meio à expectativa de maior demanda e preocupações com o nível da oferta. Siderúrgicas, também beneficiadas pela apreciação do minério, operam entre as maiores altas do dia.

Vale (VALE3): + 1,66%

CSN (CSNA3): + 2,22%

A alta do índice, porém, é liderada pela Braskem, que avança quase 10%, após a oferta de cerca de 7 bilhões em da empresa ter sido cancelada. O follow-on marcaria a venda de participação da Petrobras (PETR3/PETR4) e da Novonor (ex-Odebrecht). Segundo comunicado enviado pelas duas empresas, " a instabilidade das condições dos mercados financeiros e de capitais resultou, neste momento, em níveis de demanda e preço não apropriados para a conclusão da transação".

Braskem (BRKM5): + 8,26%

Petrobras (PETR4): + 0,47%