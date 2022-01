Ibovespa opera estável pressionado commodities e grandes bancos

O opera próximo da estabilidade nesta segunda-feira, 31, acompanhando a fraqueza das bolsas americanas, que caminham para fechar janeiro com o pior desempenho mensal desde 2020. A exceção nos Estados Unidos, é o índice Nasdaq, que dá continuidade à sua recuperação, com alta superior a 1% nesta tarde. Porém, mais pressionada pela expectativa de alta de juros no país, a de tecnologia pode ter seu pior mês desde 2008.

Às 13h20:

Ibovespa: - 0,27%, 111.608 pontos

Nasdaq (EUA): + 1,77%

Dow Jones (EUA): - 0,06%

As ações da Vale, com a maior participação no Ibovespa, cai quase 2% neste início de pregão, sendo a principal pressão contrária do índice. Grandes bancos apresentam leve desvalorização nesta tarde, contribuindo para o tom negativo.

Vale (VALE3): - 2,19%

Itaú (ITUB4): - 0,61%

Bradesco (BBDC4): - 0,49%

As ações da Petrobras (PETR3/PETR4), com o segundo maior peso do Ibovespa, operam em queda, após abrirem em alta de 1%, em linha com a valorização do petróleo no exterior. A commodity é negociada acima 90 dólares por barril, acumulando cerca de 15% de alta no mês, marcado por tensões entre Rússia e Ucrânia. Para analistas, sanções na exportação do petróleo russo poderia elevar ainda mais seu . Parte do mercado já vê o barril a 100 dólares como um cenário real.

Petrobras (PETR4): - 0,71%

Petróleo brent: + 1,24%, 91,15dólares

Apesar da queda da Petobras, petroleiras operam em alta, ainda surfando na valorização do petróleo. A 3R (RRPR3) figura entre as maiores altas do Ibovespa, subindo mais de 3%, enquanto a PetroRecôncavo (RECV3), quase 2%. A Dommo, que teve a maioria das ações adquiridas pela gestora Prima Capital, sobe mais de 5%.

3R (RRPR3): + 2,53%

PetroRecôncavo (RECV3): + 1,09%

Dommo (DMMO3): + 6,74%

Com peso menor e mais pulverizado no Ibovespa que o setor de commodities, ações ligadas ao consumo doméstico apresentam recuperação nesta segunda. A ponta positiva é formada pelas ações da Via (VIIA3) e GPA (PCAR3), que sobem mais de 4%. A forte valorização da varejista de alimentos ocorre após o CEO Jorge Faiçal afirmar ao NeoFeed que empresa irá lançar serviço de vendas por Whatsapp. A ideia, segundo o executivo, é realizar as entregas em até 15 minutos. Ao portal, o CEO também disse que está desenvolvendo um projeto para delivery de bebidas geladas.

GPA (PCAR3): + 3,82%

Via (VIIA3): + 3,06%

CVC (CVCB3): + 3,08%

Entre as maiores valorizações ainda estão ações com maiores premissas de crescimento em seus preços se beneficiam do ambiente mais favorável aos papéis tecnologia. Enjoei (ENJU3), Sinqia (SQIA3) e Totvs (TOTS3) sobem mais de 3%.

Enjoei (ENJU3): + 6,21%

Sinqia (SQIA3): + 6,97%

Totvs (TOTS3): + 5,83%

A alta de empresas ligadas ao cenário doméstica ocorre mesmo após dados desalentadores da economia brasileira. Divulgado nesta manhã, o Caged revelou o fechamento de 265.800 empregos formais, em dezembro, ante expectativa de 162.000 empregos perdidos. Mesmo com a queda, o saldo de 2021 foi positivo, com a criação de 2,7 milhões de vagas no ano. "Para 2022, esperamos que a criação de empregos fique abaixo de 1 milhão", diz Camila Abdelmalack, economista-chefe da Veedha Investimentos. Ela pontua que a ausência do beneficio emergencial para a manutenção o emprego e a pior dinâmica da economia local esperada para este ano devem limitar as contratações.

Economistas também estão mais cautelosos com a inflação, após a o IPCA-15 ter surpreendido na última semana. Em boletim Focus desta segunda, a expectativa de IPCA para 2022 subiu de 5,15% para 5,38%, com a de 2023 passando de 3,40% para 3,50%.