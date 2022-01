Méliuz, Estapar, taxa de desemprego, IGP-M e o que mais move o mercado

O mercado internacional iniciou esta sexta-feira, 28, sem uma direção definida. Os índices futuros de Wall Street operam em leve alta, enquanto a aversão ao risco predomina na Europa, onde investidores repercutem dados de atividade econômica piores que o esperado.

A Alemanha apresentou nesta madrugada queda de 0,7% no PIB do quarto trimestre, abaixo das projeções de contração de 0,3%. Na comparação anual, o PIB alemão caiu de 2,8% para 1,4% ante estimativa de um recuo para 1,8%. Nesta manhã, a de Frankfurt cai mais de 1%, com um dos piores desempenhos do mercado europeu.

O que propicia um ambiente mais favorável ao risco nos Estados Unidos são os resultados corporativos, especialmente o da Apple. A empresa com o maior valor de mercado do mundo voltou a surpreender analistas e apresentou recorde de receita no quarto trimestre e de 34,6 bilhões de dólares.

O forte resultado foi obtido mesmo com problemas de oferta de microchips, que tem afetado a produção de aparelhos eletrônicos. As da Apple sobem mais de 4% no pré-mercado da Nasdaq, contribuindo com a alta do índice no mercado de futuros.

No Brasil, onde a temporada de balanços inicia apenas na próxima semana, as atenções estarão com os dados de inflação e desemprego. O IGP-M, indicador de inflação medido pela FGV, será divulgado às 9h sob expectativa de crescimento de 2,01%, em janeiro. Esta poderá ser a primeira vez desde maio que o IGP-M supera a marca de 1%.

Sairá no mesmo horário a taxa de desemprego brasileira referente ao mês de novembro. Segundo consenso da Bloomberg, é esperado uma queda de 12,1% para 11,7%.

Commodities em alta

A alta das commodities é outro fator que pode influenciar a movimentação do , composto, em grande parte, por Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3/PETR4).

Nesta madrugada, o minério de ferro voltou a subir na China, encerrando no maior nível em cinco meses. De acordo com a Reuters, o tem sido impulsionado pela expectativa de que políticas monetárias da China aumente a demanda pelo metal em meio às perspectivas de oferta mais limitada.

O petróleo, por sua vez, voltou a subir, após ter beirado os 90 dólares por barril, na véspera. Preocupações com o nível de oferta, com tensões no Leste Europeu, fizeram a commodity subir cerca de 15% neste início de ano.

Prévia da Méliuz

O número de contas na Méliuz (CASH3) teve aumento anual de 60% no quarto trimestre para 22,4 milhões, informou a empresa em prévia operacional. O ritmo de abertura de contas, porém, diminui. Foram, em média, 30.000 contas no terceiro trimestre contra 27.000 no quarto.

A desaceleração, diz a Méliuz, era esperada “por conta do término do contrato referente ao cartão de crédito co-branded em priorização ao cartão de crédito próprio da Méliuz, que será lançado em breve”.

Estapar negocia parceria

A Estapar (ALPK3) negocia uma possível combinação de estruturas entre sua subsidiária Ecovagas e a Zletric, com o objetivo de explorar em modo conjunto o mercado brasileiro de carros elétricos por meio de infraestrutura para carregadores. A ideia, segundo fato relevante, é atuar nos segmentos B2B e B2C. A Estapar terá participação societária relevante no negócio, caso a operação se concretize.