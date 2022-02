Reação ao Copom, BCE, BoE, Facebook e o que mais move o mercado

As bolsas internacionais iniciaram esta quinta-feira, 3, em queda, enquanto investidores aguardam pela decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE). Embora as expectativas ainda sejam de manutenção das taxas de juros atuais, há grande expectativa para o discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde. Investidores estarão atentos aos possíveis sinais de aperto monetário no continente, que atravessa sua maior inflação da história, acima de 5% na comparação anual.

Apesar das pressões sobre o BCE, analistas do banco europeu ING avaliam que o BCE irá manter os juros negativos ao longo de 2022. “Se o BCE afrouxasse demais sua posição sobre as taxas deste ano, ele soltaria completamente a trela, levando a mais volatilidade e arriscando um aperto prematuro mais severo das condições financeiras e provavelmente teria dificuldades para controlar novamente”, afirmam em relatório.

Enquanto o BCE se mantém mais expansionista, o Bank of England (BoE) tem adotado outra postura. Com decisão monetária também prevista para esta manhã, o banco central do Reino Unido deve elevar sua taxa básica de juros de 0,25% para 0,50%, segundo consenso de mercado. Se concretizada, esta será a segunda alta de juros na região desde dezembro, quando o BoE elevou de 0,10% para 0,25%. A expectativa é de cinco altas de juros neste ano.

Reação ao Copom

No Brasil, onde o aperto monetário se estende desde meados do ano passado, o Comitê de Política Monetária (Copom) subiu a taxa de 9,25% para 10,75%, na véspera. A alta foi em linha com as expectativas de mercado.

O Copom ainda sinalizou, em comunicado, que deve “reduzir o ritmo de ajuste” da taxa de juros nas próximas reuniões. O movimento de alta de juros, segundo o Comitê, deve permanecer até que “se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas”.

Para Mauro Morelli, estrategista-chefe da Davos Investimentos, o comunicado sugere que o ciclo de alta de juros já esteja no final, que considera positivo para o crescimento econômico. André Perfeito, economista-chefe da Necton, prevê mais uma alta de 0,75 ponto percentual para a próxima reunião, com o fim do ciclo encerrando entre 12% e 11,75%.

Cielo

Além da decisão do Copom, o mercado irá repercutir nesta quinta o resultado da Cielo (CIEL3), divulgado na última noite. A companhia apresentou 337 milhões de reais de líquido no quarto trimestre, superando o consenso da Bloomberg, que apontava para 215,5 milhões de reais de lucro. A receita líquida, porém, saiu levemente abaixo das expectativas, em 3,141 bilhões de reais, cerca de 150 milhões de reais abaixo do esperado.

Facebook

O Facebook, que também apresentou seu balanço na véspera, deve ser o maior destaque do mercado americano. A ação da companhia desaba quase 20% no pré-mercado, nesta manhã, adicionando forte pressão negativa sobre o índice Nasdaq, que recua mais de 2% no mercado de futuros. A empresa, que recentemente mudou seu nome para Meta, apresentou lucro por ação e margem menores que o esperado para o quarto trimestre. Para esta quinta, o balanço mais aguardado do mercado americano é o da Amazon.

Ambipar

A Ambipar (AMBP3) anunciou a aquisição da canadense First Response por meio de sua subsidiária no país. A empresa adquirida é especializada no combate a incêndios. Seu faturamento em 2021 foi de 10,2 milhões de dólares canadenses. Esta foi a quarta aquisição da Ambipar no Canadá, sendo onze em toda a América do Norte. A Ambipar, mais uma vez, não anunciou o valor da aquisição.