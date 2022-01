Temporada de balanços do 4º tri começa nesta semana. Veja calendário

As empresas listadas na brasileira iniciam nesta semana a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2021 (4T21). Quem dá a largada é a Romi (ROMI3), que divulga seu balanço nesta terça-feira, dia 1º, após o fechamento do mercado.

Na sequência, o Santander (SANB11) abre a sequência de balanços dos bancos divulgando seu resultado na quarta-feira, 2, antes da abertura do mercado. Após o fechamento, é a vez da Cielo (CIEL3) apresentar seus números.

Os dados devem ser observados com atenção pelo mercado, uma vez que as tendem a acompanhar o desempenho das empresas no .

A temporada ganha mais volume a partir da segunda semana de fevereiro, para quando estão programadas 20 divulgações – entre elas, as de Bradesco (BBDC4) e Itaú (ITUB4).

Confira abaixo as datas previstas para as divulgações (um aviso importante é que às vezes as empresas alteram os dias):