Tensão com a Rússia pode interromper valorização do Ibovespa?

GMAT3) AMPLIA EXPANSÃO, BANCO CENTRAL VAI REATIVAR SITE PARA ACHAR DINHEIRO ESQUECIDO" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/sH35UKjHtw4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

A semana que começa colocará à prova a capacidade do de se manter descolado do desempenho das principais bolsas do mundo. O tema foi abordado por Jerson Zanlorenzi, head da mesa de e derivativos do BTG Pactual digital, e André Perfeito, economista-chefe da Necton Investimentos, no programa Abertura de Mercado, da EXAME Invest, desta segunda-feira, dia 14 de fevereiro.

Esse descolamento e a manutenção da alta do Ibovespa neste início de ano tornaram-se ainda mais desafiadores na medida em que, além do aumento iminente dos juros nos Estados Unidos, o cenário externo passou a contar com o risco de um conflito entre a Rússia e as maiores potências do Ocidente por causa da possível invasão da Ucrânia.

Assista ao programa, que é transmitido ao vivo de segunda a sexta, às 8h, no perfil da EXAME Invest no YouTube e no Instagram.

Se você ainda não conhece o programa, inscreva-se no canal da EXAME Invest para ficar sabendo da visão dos analistas de mercado e dos economistas.