5 pacotes para viajar para os EUA em novembro

Os brasileiros que planejavam viajar aos Estados Unidos já podem se animar. Na última segunda-feira, 20, o país anunciou que irá suspender as restrições de viagens internacionais para adultos estrangeiros que estiverem totalmente vacinados contra a covid-19, a partir de novembro. O governo não especificou a data exata de abertura.

Também não deu detalhes sobre quais vacinas serão aceitas para entrar no país. No comunicado consta que os estrangeiros que viajarem aos EUA deverão estar totalmente imunizados e apresentar o comprovante de vacinação antes de embarcar.

A pedido da EXAME Invest, a CVC levantou cinco pacotes entre os destinos preferidos dos brasileiros nos Estados Unidos. São cinco/seis diárias que incluem hospedagem em quarto duplo e passagem de ida e volta.

O pacote mais barato por pessoa é para Orlando, onde estão localizados os parques da Disney. Neste caso, o valor por pessoa é de a partir de R$ 3.786. Já o mais caro é para cidade de Nova York, com valores a partir de 7.280 por pessoa. Veja pacotes abaixo:

Orlando

15 a 21 de novembro

Inclui: Hospedagem de 6 diárias no Rosen Inn At Pointe Orlando e passagem aérea de ida e volta com parada (GRU – MCO – GRU).

Valor: a partir de R$ 3.786 por pessoa

Miami

14 a 20 de novembro

Inclui: Hospedagem de 6 diárias no Lexington Hotel e passagem aérea de ida e volta com parada (GRU – MIA – GRU).

Valor: a partir de R$ 5.645 por pessoa

Nova York

08 a 14 de novembro

Inclui: Hospedagem de 6 diárias no Riu Plaza New York Times Square e passagem aérea de ida e volta com parada (GRU – JFK – GRU)

Valor: a partir de R$ 7280 por pessoa

Las Vegas

09 a 14 de novembro

Inclui: Hospedagem de 5 diárias no Excalibur Hotel & Casino e passagem aérea de ida e volta com parada (GRU – LAS – GRU)

Valor: a partir de R$ 4.567 por pessoa

Los Angeles

08 a 14 de novembro

Inclui: Hospedagem de 6 diárias no Hilton Anaheim e passagem aérea de ida e volta com parada (GRU – LAX – GRU)

Valor: a partir de R$ 6.412 por pessoa