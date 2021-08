5 perguntas fundamentais para quem quer comprar um imóvel

Incentivado pelo cenário de juros baixos, o mercado imobiliário brasileiro tem apresentado crescimento nos últimos anos. Somente no ano passado, as vendas de imóveis cresceram 26,1% em todo o país, segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc). No período, foram 119.911 unidades comercializadas, o melhor resultado desde 2014. Para este ano, a expectativa é ainda maior, de um crescimento de 30%.

Entretanto, diante de um cenário de aumento da , o consumidor interessado em comprar um imóvel pode ficar em dúvida se é melhor aproveitar a taxa de juro atual ou esperar um lançamento, já que as taxas estão bem atrativas e abaixo de dois dígitos. Somado a isso, com o aumento da demanda, a tendência é de alta de preços. Para entender o comportamento do mercado atual e o que esperar para os próximos meses, EXAME Invest conversou com Danilo Igliori, vice-presidente e economista-chefe da OLX Brasil. Veja abaixo:

Quem quer comprar um imóvel agora deve se apressar devido à alta dos preços ou esperar, uma vez que deve haver mais lançamentos com a retomada da atividade?

O aumento da Selic e seu eventual efeito sobre as taxas de financiamento imobiliário -- que aliás já começou a ocorrer -- traz um efeito indesejado no setor, pois as parcelas do financiamento aumentam, impondo obstáculos ao acesso do público ao seu sonho da casa própria. Com a expectativa de que a Selic irá fechar o ano em torno 7%, cabe ao consumidor refletir sobre a possibilidade de aproveitar o momento para aquisição do seu imóvel.

É importante ressaltar, entretanto, que essa decisão depende de vários outros aspectos, dentre os quais se destaca o momento de vida das pessoas: aumento da família, casamento, , entre outros. Além disso, é sempre importante considerar o equilíbrio orçamentário nessa decisão. Com o aumento dos lançamentos, as possibilidades de escolha do consumidor se ampliam, mas os preços dos insumos da construção civil ainda emergem no horizonte com um fator de risco a ser considerado. Não menos importante, essa decisão, em um contexto de escolha entre imóveis novos ou usados, está diretamente relacionada com as preferências dos consumidores.

Além do aumento da Selic, o que o consumidor pode esperar pela frente? Incertezas macroeconômicas, como aumento da inflação e dos custos no setor, refletirão no dos imóveis?

Os fatores que impulsionaram o mercado imobiliário até agora permanecem presentes em grande medida, tanto macro como microeconômicos. Dessa forma nosso cenário base continua a apontar para dinâmicas virtuosas de lançamentos, vendas e financiamento. O pleno controle da pandemia e a retomada de atividades geradoras de emprego (particularmente serviços) serão fundamentais para confirmar este cenário. Além disso, destacamos como ameaça importante as pressões inflacionárias que ganharam corpo recentemente.

A manutenção do nosso cenário positivo decorre de duas constatações: primeiramente temos que lembrar que mesmo com as elevações em curso ainda estamos operando com taxas de juros muito baixas se comparadas com o que tínhamos no país até poucos anos atrás. Além disso, os desequilíbrios entre oferta e demanda e a forte depreciação cambial, que estão por trás das pressões de custos de construção, devem ser amenizados. Completando o cenário macro para 2021 é claro que a esperança de que o programa de vacinação ganhe velocidade alimenta a perspectiva de forte melhora da atividade econômica para o segundo semestre.