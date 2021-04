A maior lição financeira da pandemia, segundo Nathalia Arcuri

Ano novo, vida nova, inclusive financeira. Mas, afinal, qual é a chave para tomar essa resolução de cuidar bem do dinheiro? Para Nathália Arcuri, criadora do canal de finanças do YouTube Meu Poupe!, com 5,7 milhões de inscritos, cada pessoa tem a sua chave. Mas geralmente algumas pessoas resolvem cuidar da vida financeira apenas quando estão sufocadas em dívidas.

"O mais difícil hoje é o brasileiro tomar uma atitude. E, quando toma, fica perdido, não sabe para onde ir. Existem pessoas que sofreram um baque terrível da pandemia, perderam sua fonte de renda principal. Esse é um estopim importante que faz as pessoas se mexerem. Quem sabe a pandemia não é o choque de realidade de que todos nós precisamos para dar mais valor a nossa ?", disse Nathalia à EXAME Invest.

Para quem começou o ano com o intuito de colocar o orçamento em ordem e ficar no azul, Arcuri orienta a consumir com inteligência, renegociar dívidas, ganhar mais e investir em pouco mais de um mês, exatos 33 dias, sem abrir mão do que é essencial. Esse método é explicado em seu novo livro, o "Guia Prático Me Poupe!" (editora Sextante), uma espécie de diário da vida financeira com espaço para anotações. Para o leitor não desistir no caminho, Arcuri lança mão de reflexões e até jogos, além de seu bom humor característico.

Veja abaixo a entrevista completa de Nathalia Arcuri à EXAME Invest:

Você cita no livro que a frase que mais ouvia de seus pais é que não tinham dinheiro para realizar um desejo seu. Você considera que teve boa educação financeira? Quais dicas dá para quem deseja ensinar desde cedo seus filhos a lidar melhor com questões financeiras?

Quem sou eu para falar da educação que meus pais me deram. A chave é ser grata por tudo o que passei na vida, coisas boas e ruins, pois moldaram o que sou hoje. Eles diziam "não" para mim e minhas irmãs por causa de um objetivo claro: pagar contas. Foi na base do "não" que fui incentivada a correr atrás do que queria.

Acredito que pais que queiram ensinar uma boa educação financeira precisam dar o exemplo. Se quer que o filho cuide bem do dinheiro, cuide do próprio também. Não adianta falar "não" para a diversão do filho e viajar no final de semana, comprar um celular novo. Coerência é algo importante para a educação financeira e para a vida. É trabalhar com expectativa e frustrações. Muitos adultos não lidam bem com isso. Para muitas pessoas, não conseguir comprar algo naquele momento faz com que se sinta pobre. Isso não é pobreza, é não saber lidar com frustração, que é um traço bem infantil.