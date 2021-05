A vencedora do BBB que multiplicou o prêmio de R$ 1 milhão

Com esse objetivo, a estratégia foi comprar imóveis comerciais na cidade baiana, reformar e alugar. “Eu morei durante muitos anos de aluguel. Eu sabia que era um dinheiro certo. Queria que meu dinheiro crescesse”, disse à EXAME Invest.

Mara Viana também comprou uma pousada próxima da praia. O empreendimento foi demolido em 2018 e, no local, ela construiu um prédio comercial de três andares. Segundo dados do FipeZap, o valor médio do metro quadrado na cidade de Porto Seguro é de cerca de 5.300 reais. Hoje, todas as salas estão alugadas.

“Mesmo com a pandemia, as salas não ficaram desocupadas.” Ela não revela quanto vale o seu patrimônio nem quanto tem de renda mensal. Mas o valor é bem superior ao prêmio recebido.

Saúde da filha

Mara Viana conta que não entrou no programa pensando em ser milionária. Seu objetivo maior era ganhar um carro para ajudar a transportar a única filha, Aracy Viana. Na época do programa, a menina tinha apenas 7 anos de idade e tinha sido diagnosticada com paralisia. Com o tratamento, os médicos chegaram à conclusão que ela tinha a síndrome de Little, uma patologia neurológica que poderia limitar sua mobilidade. Com o dinheiro conquistado, Viana conseguiu oferecer um tratamento médico mais adequado para a filha.

“Eu queria apenas um carro. Ganhei dois e 1 milhão de reais. Com o dinheiro, paguei um plano de saúde e fomos atrás de bons médicos, em outras cidades. Ela fez fisioterapia, RPG e natação. Antes, não tínhamos condições.”

Com o tratamento, a jovem deixou de se locomover com ajuda do andador e hoje usa um par de muletas apenas quando acha necessário, ou seja, em locais com pouca acessibilidade. Aracy Viana se formou em Direito e trabalha como advogada. Mara Viana se formou em Teologia e hoje cursa a segunda faculdade, de psicologia.

“Eu sou muito grata ao programa e tudo o que me proporcionou. O Pedro Bial [apresentador do programa na época] disse ao anunciar que eu era a campeã que eu nunca faria feio. Esse era o meu medo no programa. Tinha medo de fazer feio. Carrego essas palavras comigo até hoje. Eu não fiz feio e jamais farei.”

BBB 21: dicas para o ganhador

A ex-campeã do programa conta que está assistindo a edição atual, que termina nesta terça-feira, 4. Sua torcida declarada é para a influencer Camilla de Lucas, finalista do programa junto com o cantor Fiuk e a advogada Juliette Freire.

A orientação que ela dá para quem ganhar o prêmio de 1,5 milhão de reais é deixar o valor aplicado durante um período, já que o cenário está muito incerto. “Com a pandemia é melhor deixar o dinheiro em alguma aplicação pelos nos próximos três anos”, aconselha Viana.

A EXAME Invest conversou com uma especialista em finanças para saber como o vencedor deve agir para preservar o dinheiro e fazê-lo render. Segundo Rejane Tamoto, planejadora financeira CFP, o primeiro passo é organizar os sonhos e os projetos pensando nos prazos (curto, médio e longo). “Quando você estabelece planos e prazos, a pessoa consegue enxergar se o dinheiro dará para realizar tudo. Às vezes, parece muito dinheiro, mas pode não ser o suficiente.”

Tamoto orienta ainda que o novo vencedor faça um diagnóstico de sua vida financeira. Caso tenha dívidas, é importante quitá-las ou buscar negociar com os credores. Além disso, antes de sair gastando, a pessoa deve montar uma , considerando 6 meses do custo de vida. “Se for comprar uma casa, por exemplo, o valor do condomínio deve entrar no custo de vida.” O mesmo vale para a compra de carros. É importante lembrar do IPVA e do seguro.

A especialista em finanças também orienta que a nova campeã (ou campeão) do BBB 21 invista o dinheiro de maneira diversificada. “O dinheiro investido ajudará na realização dos projetos no médio e no . O dinheiro da também entra nos investimentos.”

Sobre o investimento eventual em negócios ou empresas, Tamoto orienta que a pessoa abra um negócio ou se associe a algo que seja da área dela, ou seja, que tenha conhecimento do assunto. “O assédio ao ganhador é grande. É importante parar e pensar. Usar o dinheiro de forma racional. Coloque tudo em caixinhas pensando em prazos. Busque ajuda de profissionais. Se a pessoa se organizar, ela pode fazer o dinheiro crescer ainda mais.”