Aluguel residencial ficou mais caro em fevereiro, diz FipeZap

O médio dos aluguéis de imóveis residenciais no país teve aumento novamente no mês de fevereiro. Dados do índice FipeZap apontam que houve alta nominal de 0,24% na comparação com janeiro. Dessa maneira, a variação ficou abaixo da inflação registrada no período, tanto pelo IPCA (+0,86%) quanto pelo IGP-M (+2,53%).

O aumento no índice pode ser explicado pela alta no preço do aluguel em algumas das principais capitais brasileiras: Curitiba (+1,59%), Florianópolis (+1,50%), Salvador (+1,33%), Recife (+1,16%) e Rio de Janeiro (+0,62%).

Em contraste, apenas quatro das capitais monitoradas registraram recuos no segundo mês do ano: Porto Alegre (-0,78%), Fortaleza (-0,56%), Goiânia (-0,48%), São Paulo (-0,36%).