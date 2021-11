Gasolina no Brasil está cara na comparação internacional? Veja ranking

O Brasil tem a quinta gasolina mais cara da América do Sul, segundo estudo divulgado pela Cuponation, plataforma de descontos online da alemã Global Savings Group baseado em informações do Numbeo, banco de dados global de preços que realizou uma pesquisa com 107 países.

O da gasolina brasileira é de 4,64 reais por litro. Comparado com a mesma pesquisa realizada no ano passado, houve um aumento de 4,27% no valor do combustível brasileiro.

Entre os países da América do Sul, o Uruguai é o país com a gasolina mais cara, de 6,70 reais por litro. Na segunda e terceira colocação do ranking estão ainda Uruguai e Chile, com valor de 6,11 reais e 5,27 reais por litro. Veja tabela abaixo:

País Valor em R$ Uruguai 6,7 Chile 6,11 Peru 5,27 Paraguai 4,7 Brasil 4,64 Colômbia 3,51 Equador 3,29 Bolívia 2,92

Mundo

Ao analisar os mais de 100 países, o Brasil ocupa a posição 72º. Hong Kong aparece no topo da lista, na qual os cidadãos desembolsam por volta de 12,24 reais pelo litro da gasolina.

Os Países Baixos e a Noruega ocupam o segundo e terceiro lugares do ranking, com 10,70 reais e 10,20 reais, respectivamente.

Entre os países com o valor do litro mais baixo estão: Líbia (R$0,57/litro), Argélia (R$1,61/litro) e Kuwait (R$1,71/litro).