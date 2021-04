As ações que pagam dividendos mais indicadas para fevereiro

As da BB Seguridade (BBSE3) lideram as recomendações de corretoras para fevereiro entre as boas pagadoras de . Os papéis da companhia foram indicados seis das 13 carteiras consultadas pela EXAME. Outro destaque foram as ações da Taesa (TAEE11) e Vale (VALE3) que tiveram 5 indicações, cada uma.

Sobre os papéis da BB Seguridade, os analistas destacaram que a volta do ambiente de negócios menos turbulento e o bom desempenho do segmento rural e da redução de sinistralidade devem motivar a retomada da seguradora nos próximos meses. Além disso, eles destacaram que a seguradora tem um forte histórico de boa pagadora de dividendos.

Em relação à Taesa, os analistas disseram que a companhia de energia já sinalizou que segue comprometida nos investimentos visando crescimento. Além disso, a empresa está com o caixa após três recentes captações. A transmissora é uma forte geradora de caixa e com bom histórico de distribuição de proventos.