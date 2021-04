As carteiras recomendadas de ações que mais renderam em 2020

A carteira recomendada de com o melhor desempenho em 2020 entre 18 carteiras que fizeram parte do ranking EXAME ao longo do ano foi a da Nova Futura, que registrou valorização de 37,5%. Já a carteira da Quantitas foi a que teve o pior desempenho: queda de 23,24%.

a 118 mil pontos: saiba o que se pode esperar da e das principais ações com a EXAME Research

Pedro Paulo Silveira, economista-chefe da Nova Futura, aponta que a estratégia de alocação da carteira vencedora segue a metodologia top down, que tem como ponto de partida o cenário macroeconômico. Depois, escolhem-se os setores que podem se comportar melhor nesse cenário e, dentro deles, as melhores empresas.

Os critérios de escolha de empresas são associados à saúde financeira, seu tamanho e posição no mercado e liquidez, explica o economista. "Por ser uma carteira fundamentalista, poucas ações são alteradas de um mês para o outro, sendo a média de duas por mês."

O Ibovespa fechou em alta de 9,66% em dezembro e 3,25% no acumulado do ano passado. Das 18 carteiras, 10 registraram alta acima do principal índice da bolsa, enquanto oito registraram um desempenho inferior.

Veja abaixo a rentabilidade das carteiras de cada corretora no acumulado do ano e em dezembro:

Nome Desempenho em 2020 (%) Rentabilidade em dezembro (%) Nova Futura 37,5 9,12 Modalmais 31,50 11,35 Guide Investimentos 30 6,34 Genial 26,94 2,91 Benndorf Research 24 7,52 My Cap 20,86 8,52 Elite 17,23 7,38 Planner 14,2 5,67 Toro 5,17 5,01 Terra 4,37 6,37 BB Investimentos 2,90 9,30 Necton 0,91 8,4 Ágora Investimentos -8,90 7,20 Singulare -3,47 7,72 Ativa -12,28 7,55 Santander -15,29 8,45 XP -16,5 7,2 Quantitas -23,24 -3,73

Em 2020 foi criada uma nova metodologia no ranking de desempenho mensal das carteiras recomendadas. A cada mês, as corretoras fizeram um portfólio exclusivo para o site EXAME contendo 10 papéis e seus respectivos pesos.

Todas as carteiras tiveram a mesma quantidade de ações para permitir uma comparação de desempenho mais justa. Os papéis indicados no início de cada mês não puderam ser substituídos posteriormente —ou seja, não foram permitidas trocas nas carteiras ao longo do mês.