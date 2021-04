Auxílio: atualização dos dados do Caixa Tem termina nesta quarta-feira

Termina nesta quarta-feira, 31, o calendário divulgado pela Caixa para atualização dos dados dos beneficiários do programa do auxílio emergencial no aplicativo do Caixa Tem. Desta maneira, os usuários nascidos em dezembro devem atualizar seus dados cadastrais no app do banco.

A atualização é feita pelo celular, não sendo preciso ir até uma agência da Caixa. No aplicativo Caixa Tem, o usuário deve acessar a conversa “Atualize seu cadastro” e enviar a documentação solicitada: foto (selfie) e um documento de identificação (RG ou CNH). Veja o tutorial completo.

A atualização dos dados cadastrais no app da Caixa não é obrigatória para o recebimento da próxima rodada do pagamento do auxílio emergencial.

Entretanto, a Caixa destaca que a atualização é uma maneira do usuário se proteger contra fraudes, além de algumas facilidades, como exclusão dos limites da conta. Ou seja, com a atualização, a pessoa passa a ter um conta com as mesmas características da poupança, mas com a movimentação exclusiva pelo Caixa Tem, sendo uma poupança digital.

O governo já publicou a medida provisória que regulamenta o pagamento do auxílio emergencial em 2021. Segundo a MP, o benefício serão quatro parcelas de 250 reais, sendo limitado a um beneficiário por família. No caso das mulheres provedoras de família monoparental, o valor do auxílio emergencial será de 375 reais. Em caso de família unipessoal (solteiros, viúvos), o valor do benefício será de 150 reais.

A expectativa é que o calendário de pagamento da nova rodada do auxílio seja divulgado em breve. Pedro Guimarães, presidente da Caixa, já afirmou o calendário está pronto. Assim que as datas forem validadas pelo presidente Jair Bolsonaro o calendário será divulgado.

O pagamento do benefício será da mesma forma que ocorreu no ano passado e poderá ser realizado por meio de conta do tipo poupança social digital, aberta em nome do beneficiário.

No ano passado, a Caixa abriu mais de 105 milhões de contas poupança digitais. Além do auxílio emergencial, o Caixa Tem foi usado para o pagamento do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm).

No final de outubro, uma lei sancionada nautorizou a ampliação do uso das contas poupança digitais para o pagamento de outros benefícios sociais e previdenciários. Desde dezembro, os beneficiários do Família e do abono salarial passaram a receber por essa modalidade.