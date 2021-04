Auxílio emergencial: nascidos em fevereiro devem atualizar dados no app

Os trabalhadores nascidos em fevereiro que receberam o auxílio emergencial devem atualizar os seus dados cadastrais a partir desta terça-feira, 16.

A atualização é feita pelo celular, não sendo preciso ir até uma agência do banco. No aplicativo do Caixa Tem, o usuário deve acessar a conversa “Atualize seu cadastro” no aplicativo e enviar a documentação solicitada: foto (selfie) e um documento de identificação (RG ou CNH). O envio é feito totalmente pelo celular, sem necessidade de ir até uma agência.

Segundo a Caixa, a atualização dos dados cadastrais visa oferecer mais segurança, vantagens e praticidade aos clientes.

A atualização cadastral será realizada de forma escalonada, seguindo o mês de nascimento dos beneficiários. A atualização segue até o dia 31 de março, com os nascidos em dezembro. Veja calendário:

Data para atualização Mês de nascimento A partir do dia 14/03 Janeiro A partir do dia 16/03 Fevereiro A partir do dia 18/03 Março A partir do dia 20/03 Abril A partir do dia 22/03 Maio A partir do dia 23/03 Junho A partir do dia 24/03 Julho A partir do dia 25/03 Agosto A partir do dia 26/03 Setembro A partir do dia 29/03 Outubro A partir do dia 30/03 Novembro A partir do dia 31/03 Dezembro

O Congresso Nacional promulgou na última segunda-feira,15, a PEC Emergencial, que além de trazer gatilhos para contenção de despesas em caso de fiscal, abre caminho para a concessão de auxílio emergencial aos vulneráveis atingidos pela pandemia de covid-19 sob um limite total de 44 bilhões de reais.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) teve sua tramitação concluída na última semana. O Executivo sinalizou que aguardava a aprovação da matéria para a edição de medida definindo os detalhes do auxílio, que deve ter valor médio de 250 reais, por quatro meses.