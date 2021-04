Auxílio emergencial: nascidos em março recebem a 1ª parcela neste domingo

O pagamento do auxílio emergencial foi escalonado pelas datas de nascimento dos beneficiários. Na terça-feira, 13, os nascidos em abril receberão o benefício. Os últimos a receberem são os nascidos em dezembro, no dia 30 de março.

Já os beneficiários do programa Família com direito ao auxílio continuam começaram a receber a partir do dia 16 de abril. Eles fazem parte de outro calendário. Veja os calendários abaixo:

Poupança digital

A conta poupança social digital não cobra tarifas de manutenção caso o limite mensal de movimentação seja de até 5 mil reais. A movimentação do valor dos benefícios pode ser realizada digitalmente por meio do uso do aplicativo Caixa Tem. Basta baixá-lo em um smartphone e seguir o passo a passo para autenticar o uso.

Pelo aplicativo, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code. O trabalhador também pode pagar contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas lotéricas pela opção “Pagar na Lotérica”.

Caso tenha dificuldades em fazer pagamentos online, após o prazo previsto no calendário os beneficiários poderão transferir os recursos para contas em qualquer banco, sem custo, ou realizar o saque em terminais de autoatendimento e casas lotéricas.

Quem tem direito ao auxílio emergencial em 2021?

Pelas novas regras, estabelecidas pela Medida Provisória 1.039/2021, o auxílio será pago às famílias com renda mensal total de até três salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo.

É necessário que o beneficiário já tenha sido considerado elegível até o mês de dezembro de 2020, pois não haverá uma nova fase de inscrições. O recebimento do benefício está limitado a uma pessoa por família, mesmo que o grupo familiar conte com mais de uma pessoa com direito ao auxílio.

Para quem recebe o Bolsa Família, continua valendo a regra do valor mais vantajoso. A família receberá o benefício com maior valor, seja a parcela paga no âmbito do programa, seja o valor do auxílio emergencial.

O valor médio do benefício será de 250 reais, variando de 150 reais a 375 reais, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família.

Como saber se foi aprovado para receber o auxílio emergencial?

A Dataprev realizou o cruzamento dos dados das pessoas cadastradas no grupo de beneficiários com os critérios do novo programa. A consulta já está disponível desde o dia 2 de abril no site ou pela central 111.

A central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, 24h, e pode solucionar dúvidas sobre o pagamento do auxílio. O site sobre o pagamento do benefício, bem como as redes sociais do banco, também podem dar suporte a eventuais problemas.