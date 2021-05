Auxílio emergencial pode ser sacado em caixas do Banco 24 Horas; veja como

Os beneficiários do auxílio emergencial têm mais uma alternativa para sacar dinheiro, além de ir às agências da Caixa. É possível sacar o benefício nos caixas do Banco 24 horas. São mais de 23,5 mil caixas eletrônicos distribuídos em todo o Brasil.

Para realizar esta transação, existem duas possibilidades:

Transferir o benefício para uma conta de uma das instituições parceiras

Efetuar pagamento de boleto/Código QR para que benefício seja disponibilizado na carteira digital de uma das fintechs parceiras do HubDigital TecBan, a fim de sacar o recurso por meio do Saque Digital ou de maneira convencional

De acordo com a resolução 3.919/2010 do Banco Central, o cliente tem direito a, pelo menos, 4 saques grátis por mês, considerando a soma das operações realizadas nos canais do banco e no Banco24Horas. É importante checar com a instituição o que está incluso no pacote mensal da conta.

"O Banco 24 Horas está cada vez mais conectado não apenas com bancos, mas também com fintechs e carteiras digitais. Como estamos localizados majoritariamente em locais residenciais das classes menos favorecidas, conseguimos promover a inclusão e o acesso ao dinheiro e a serviços financeiros", afirmou Marcos Mazzi, gerente executivo de Autoatendimento da TecBan.