Bancos realizam leilão de 100 imóveis com lance inicial a partir R$ 53 mil

Na capital paulista, um apartamento de 99,71m2 de área total no Tatuapé, tem lance iniciando em 118 mil reais, e São José do Rio Preto – apartamento com 98,05 metros quadrados de área privativa, situado na Vila Imperial, com lance mínimo de 90 mil reais.

“Há uma grande variedade de imóveis e de localizações disponíveis, ou seja, é possível encontrar a propriedade ideal tanto em grandes centros urbanos quanto em regiões litorâneas ou no interior dos estados”, afirma Edson Chini, gerente-executivo do Banco do Brasil.

Banco Santander

O leilão dos imóveis do Santander será no dia 13 de setembro. Serão colocados em disputa 90 imóveis localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco, Amazonas, Bahia, Ceará e Pará. Os lotes - residenciais e comerciais podem ser parcelados em até 420 vezes.

O estado de São Paulo concentra a maior parte dos imóveis em disputa, com 23 no total. Entre os destaques está uma casa na capital, com 598 metros quadrados de área construída e avaliada em 1,432 milhão de reais. O lance inicial está com 33% de desconto, por 949,9 mil reais. Outra oportunidade é uma casa de condomínio fechado, na cidade de Sorocaba, com 768,86 metros quadrados de área construída e lances a partir de 1,499 milhão valor 36% abaixo da avaliação, que é 2,36 milhões de reais.

O leilão contempla ainda 20 imóveis no Rio de Janeiro e 17 em Minas Gerais. Entre eles, está um apartamento no Centro de Nova Iguaçu (RJ), com 231,30 m² de área útil e avaliado em 1 milhão de reais – o lance inicial parte de 749 mil reais, o que representa um desconto de 25%. Na cidade mineira de Esmeraldas, uma casa de condomínio fechado, com 385,63 m² de área construída e avaliada em R$ 830 mil está com lances a partir de R$ 499.900, quase 40% de desconto.

O Rio Grande do Sul conta com 8 lotes na disputa. Entre os destaques está um apartamento em Novo Hamburgo, com 353,80 metros quadrados de área privativa e avaliado em 1,325 milhão de reais. O lance inicial é de R$ 899.900, ou 32% de desconto. No bairro de Campo Novo, em Porto Alegre (RS), uma casa de 98,06 m² e avaliada em R$ 346 mil vai a leilão por R$ 249.900.

Todos os imóveis possuem os débitos de condomínio e IPTU quitados até a data do leilão. Os lotes desocupados podem ser visitados mediante agendamento. O leilão será realizado na modalidade condicional, quando todos os lances estão sujeitos à aprovação do Banco Santander.