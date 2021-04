Brasilprev lança fundos de previdência com taxa de performance

Nos últimos anos, com a forte queda da no país, os planos de previdência privada, com recursos majoritariamente aplicados na , começaram a ser vistos como um produto ultrapassado e, principalmente, caro. Como resultado, o segmento começou a sofrer com a concorrência cada vez maior de gestoras independentes, que passaram a oferecer produtos sofisticados. Mas a Brasilprev, do conglomerado do Banco do Brasil, é um exemplo de que o setor não está olhando para essas mudanças passivamente, sem buscar se adaptar.

Com mais de R$ 300 bilhões em ativos sob gestão, a seguradora complementou seu portfólio de forma relevante no último mês, ainda que venha fazendo modificações nos produtos desde 2017. Passaram a ser oferecidos agora fundos de previdência com , com foco em clientes private (que têm ao menos 1 milhão de reais para ), além de carteiras conforme o , destinada ao público com menos conhecimento do mercado. Por fim, a seguradora começou a oferecer um fundo de fundos (FoF) de gestoras renomadas do mercado, como Vinci, JGP, Adam e Claritas.