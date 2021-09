Caixa lança empréstimo de até R$ 1.000 para pagar em dois anos

A Caixa anunciou nesta segunda-feira, 27, o lançamento de uma linha de microcrédito para os usuários do Caixa Tem, que utilizam o aplicativo para receber o auxílio emergencial. Segundo o banco, o crédito poderá ser solicitado por 100 milhões de clientes.

Os empréstimos, entre 300 e 1.000 reais e parcelas em até 24 vezes, podem ser contratados diretamente no celular e tem taxa de 3,99% ao mês. “Este crédito será realizado pelo celular. É a maior inclusão de crédito digital desse país”, disse Pedro Guimarães, presidente da Caixa.

Os empréstimos serão liberados de forma escalonada, de acordo com o mês de aniversário do usuário do Caixa Tem. Para nascidos em janeiro e fevereiro, o crédito já está disponível. Mas não será automático.

Para ter acesso ao microcrédito, os usuários precisarão atualizar o cadastro com informações pessoais. A atualização será liberada aos poucos, conforme o mês de aniversário do usuário, seguindo o calendário abaixo:

Janeiro e fevereiro: 27 de setembro

Março e abril: 18 de outubro

Maio e junho: 8 de novembro

Julho e agosto: 29 de novembro

Setembro e outubro: 13 de dezembro

Novembro e dezembro: 27 de dezembro

Como contratar

Os interessados na linha de crédito devem atualizar gratuitamente o Caixa Tem nas lojas de aplicativos Google Play ou Apple Store. Em seguida, acessar o aplicativo e selecionar “Atualize seu cadastro” no menu. O passo a passo da atualização prevê a digitalização de documento de identidade e foto “selfie” do usuário. O cliente terá a avaliação de seu cadastro concluída em até dez dias.

Após a atualização do cadastro, a conta passa de Poupança Social Digital Caixa para Poupança Digital+, e ao clicar na opção ‘Crédito Caixa Tem’ será apresentada a opção para solicitação de empréstimo, a simulação para que o cliente indique o valor e a quantidade de parcelas a ser pagas, com avaliação automática para verificação se o cliente possui limite a ser disponibilizado, conforme solicitado.

O empréstimo é creditado exclusivamente na Poupança Digital+ do cliente após a contratação. As parcelas são debitadas mensalmente da mesma conta do cliente.

Novos clientes

A partir de 8 de novembro, novos clientes podem abrir sua conta no Caixa Tem e ter acesso aos serviços da conta Poupança Digital+. A possibilidade de solicitação de crédito também será disponibilizada para novos usuários. A oferta dos empréstimos para novos clientes segue calendário que se inicia em 8 de novembro. Veja abaixo: