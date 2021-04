Conheça os novos cartões de crédito de sites e apps: sem anuidade e com cashback

Além do cashback, pontual ou perene, o parcelamento adicional, descontos exclusivos, acesso a experiências e programas de milhagem turbinados costumam ser os benefícios mais comuns desses plásticos. "Vemos pessoas que se não têm apenas um cartão co-branded pelo menos concentram a maior parte dos gastos nesse tipo de cartão. Isso é mais claro no segmento de viagens, mas começamos a ver esse comportamento também em outros setores. Contudo, o cartão ainda é o segundo ou terceiro cartão do consumidor."

Com mais informações sobre os clientes, as redes varejistas ou apps de serviços conseguem ser mais assertivos ao precificar taxas e limites estabelecidos na modalidade de crédito. Há quem decida fazer o plástico em casa, com maior possibilidade de customização especialmente na aprovação do crédito. É o que decidiu o Rappi, ao criar o Rappi Bank em março do ano passado. A ideia do super app é se tornar um banco digital e o cartão de crédito será o primeiro produto para pessoa física.

João Paulo Félix, presidente do RappiBank no Brasil, aponta que o dinheiro de volta é mais atrativo para usuário médio do que programa de pontos ou milhagem. "O mercado tem caminhado para este modelo, principalmente as fintechs, porque o usuário tem mais liberdade para utilizar a bonificação da forma que quiser."

Veja abaixo os lançamentos mais recentes e o que oferecem os principais cartões co-branded do mercado:

Rappi

Lançamento: março de 2021

Emissor: Rappi Bank

Bandeira: Visa

Anuidade: 89,90 reais por mês (Infinite) e isento (Gold)

Cashback: 5% de cashback em todas as compras feitas no app, e e 2% em todas as outras compras fora do aplicativo (Infinite), sem limite mensal (limite é o do cartão). No Gold, dá 3% de cashback em compras no Rappi e 1% em outras compras.

CVC

Lançamento: março de 2021

Emissor: Itaucard

Bandeira: Visa

Anuidade: Poderá ser parcelada em 12x e o cliente pode ter descontos de 30% e 50% ou mesmo isenção do valor dependendo do valor de gastos mensais

Benefícios: parcelamento estendido em até 14x sem juros; benefícios exclusivos em destinos e acúmulo diferenciado de pontos; acúmulo de pontos com conversão dos gastos da fatura em reais, qualquer quantidade de pontos acumulada pode ser trocada por descontos na próxima compra (não há mínimo para resgate); variedade de produtos resgatáveis com parceiros dentro e fora do Brasil. Programa de fidelidade onde os gastos na fatura são convertidos em pontos, que podem gerar descontos

Aplicativo: Itaucard.

Samsung

Lançamento: fevereiro de 2021

Anuidade: não tem

Emissor: Itaú

Bandeira: Visa Platinum

Benefícios: financiamento de produtos da empresa em até 21x sem juros, promoções exclusivas (como bônus adicional de R$ 1 mil para a compra de smartphones da linha Galaxy S21 5G durante a pré-venda, que vai até o dia 4 de março), pontos em dobro no programa de fidelidade

Dafiti

Lançamento: setembro de 2020

Emissor: Banco Pan

Bandeira: Visa

Anuidade: não tem

Benefícios: acesso exclusivo a promoções e benefícios do programa de vantagens com serviços especiais como frete grátis e entrega rápida. No futuro, poderá conceder cashback não só do e-commerce, como em qualquer outro estabelecimento. Acesso à plataforma de benefícios PAN Mais, na qual pontos acumulados podem ser trocados por recompensas, produtos e experiências

Decolar

Lançamento: fevereiro de 2020.

Emissor: Santander

Bandeira: Visa

Anuidade: 4x de R$ 92,50 (Gold); 4 x de R$ 138 (Platinum), 4 x de R$ 287,50 (Infinite)

Benefícios: quem acumular pelo menos R$ 200 em compras ganha R$ 200 de volta creditados na próxima fatura até 31 de março, em qualquer estabelecimento. Compras geram pontos que não expiram no Passaporte (a cada nova compra os pontos são renovados por mais 18 meses), compras na empresa podem render até 6 pontos por dólar gasto dependendo do tipo de cartão e categoria do cliente no Passaporte, promoções exclusivas, upgrade nas categorias do Passaporte e acesso a sala vip de aeroportos.

Latam

Lançamento: 2018

Emissor: Itaú

Bandeira: Visa e Mastercard

Anuidade: a partir de 12x R$27,00 ou R$324,00 (Internacional). Caso o cliente gaste um valor específico durante os 3 primeiros meses é concedida a isenção de anuidade. Os gastos mensais precisam atingir a partir de R$ 20 mil por fatura no Infinite/Black, a partir de R$ 4 mil por fatura no Platinum; a partir de R$ 2 mil por fatura no Gold e a partir de R$1 mil por fatura no Internacional

Benefícios: Black/ Infinite os pontos não expiram, oferece acúmulo de até 7 pontos por dólar gasto (para clientes Clube Latam Pass); gastos a partir de R$10 mil fatura garante 50% de redução no valor da anuidade; manter o gasto de R$20 mil por fatura ganha 20 mil pontos bônus; acesso a Sala VIP (Titular + Acompanhante) ao voar pela companhia e aéreas parceiras, 6 cupons de upgrade de cabine por ano, embarque preferencial em voos doméstico e internacionais (Titular + Acompanhante), sala VIP no aeroporto de Guarulhos, passagens em até 10x sem juros, promoções para resgate de passagens aéreas. No Internacional oferece acúmulo de até 2,5 pontos por dólar gasto (para clientes Clube Latam Pass), passagens aéreas em até 10x sem juros

Assaí

Lançamento: 2017

Emissor: Itaucard

Bandeira: Mastercard

Anuidade: 12x de 12,90

Benefícios: comprar itens por do atacado a partir de uma unidade, além de outros descontos, como 50% em cinema e teatros, até 40 dias para pagar a fatura, e parcelamento de pneus nas lojas em até 10x sem juros.

GOL Smiles

Lançamento: 2009

Emissores: Bradesco, Banco do Brasil e Santander

Bandeira: Visa e Mastercard

Anuidade: entre R$ 312 a R$ 1.188.

Benefícios: variam de acordo com o tipo de cartão escolhido. Entre eles, há despacho gratuito da 1ª bagagem, embarque e check-in preferencial e acesso às salas VIP, emergência médica internacional, validade de milhas de até 10 anos, parcelamento em até 12x sem juros e com 1 milha extra a mais em caso de compra pelo site e crédito de milhas extras nas compras de passagem usando o cartão. Também oferece até 4 milhas por dólar gasto para clientes Clube Smiles. Todos os cartões dão direito a milhas qualificáveis que ajudam a subir de categoria no programa de fidelidade e acúmulo direto na conta, sem necessidade de transferência. As milhas pode ser usadas em mais de 50 companhias aéreas parceiras que viajam para mais de mil destinos. Cliente pode pagar a tarifa de embarque de uma passagem com 100% milhas ou comprar uma passagem usando milhas mais parte no cartão. Além das milhas acumuladas com a compra, usuário consegue acumular milhas adicionais por usar o cartão.

Azul

Lançamento: 2000

Emissor: Itaú

Bandeira: Visa e Mastercard

Anuidade: R$ 27/mês (Internacional), R$ 36,50/mês (Gold), R$ 51,33/mês (Platinum) e R$ 100/mês (Infinite). É possível obter isenção através de gastos mensais, somando titulares e adicionais. A isenção acontece a partir de R$ 1 mil por mês no Internacional, a partir de R$2 mil/mês (Gold), a partir de R$ 4 mil/mês (Platinum) e a partir de R$20 mil/mês (Infinite)

Benefícios: 10% de desconto em passagens, compra de pontos e produtos da empresa, upgrade de categoria no Programa TudoAzul. Na versão Infinite, acúmulo de pontos que não expiram e, ao completar 50 mil pontos, direito a levar um acompanhante em viagens pelo Brasil ou ao exterior duas vezes a cada 12 meses, upgrade para a Classe Business; despacho gratuito de 3 bagagens em voos domésticos, 1 bagagem em voo na América do Sul e 3 bagagens em voos para Europa ou Estados Unidos, check in e embarque prioritários, antecipação gratuita de voos, 2 acessos anuais a salas lounge para titular e adicionais, utilização ilimitada do Espaço Azul e acesso às salas VIP de Congonhas (São Paulo) e Viracopos (Campinas), além de 2 diárias grátis na locação de automóveis. Oferece pontos para resgate de passagens, pacotes e produtos na plataforma

Extra

Emissor: Itaú

Bandeira: Mastercard. A partir de abril, também terá bandeira Visa.

Anuidade: 12 x de R$ 13,49 (Internacional) e 12 x de R$ 28,75 (Gold)

Benefícios: até 40 dias para o pagamento da fatura, descontos e parcelamentos exclusivos nas lojas ( Eletro em até 24 vezes ou 30 vezes sem juros em períodos promocionais), no app e no e-commerce;

10% de desconto na linha Qualitá nas lojas, parcelamento em até 6 vezes sem juros nas drogarias da rede, descontos de até 50% em cinemas e teatros parceiros. Ao utilizar o cartão o cliente acumula pontos para trocar por descontos em compras nas lojas

Pão de Açúcar

Bandeira: Mastercard. A partir de abril, também será emitido com bandeira Visa

Anuidade: R$ 12 x de R$ 16,50 (Internacional), 12 x R$ 31,67 (Gold) e 12 x R$ 45,83 (Platinum)

Benefícios: até 40 dias para o pagamento da fatura, descontos e parcelamentos exclusivos nas lojas, app e e-commerce; 20% de desconto em queijos, vinhos, cervejas especiais e marcas próprias Taeq, Qualitá e Casino – ativando a oferta no app; descontos de até 50% em cinemas e teatros parceiros. As compras viram pontos que podem ser trocados por descontos em produtos nas lojas ou milhas aéreas

Renner

Emissor: Realize CFI, financeira da rede

Bandeira: Visa e Mastercard

Anuidade: nos meses em que houver compras apenas na Renner, Camicado ou Ashua não é cobrada. Nos meses em que houver compras em outros estabelecimentos, é cobrada uma parcela de R$ 11,90.

Benefícios: parcelamentos exclusivos nas lojas Renner, Camicado e Ashua, acesso a plataforma de benefícios com mais de 200 parceiros que oferecem descontos de até 50%. Campanhas pontuais de casback, nas quais um valor determinado que retorna na fatura do cliente no mês seguinte

Carrefour

Lançamento: 1989 (Private Label).

Emissor: Banco Carrefour

Bandeira: Visa e Mastercard

Anuidade: Compra de qualquer valor todo mês dentro do grupo (hipermercados, Bairro, Market, Express, Drogarias e postos de gasolina) zera a anuidade. Caso não seja realizada nenhuma compra, é cobrado o valor de 12 x de R$ 11,89 (Nacional) e 12 x de 13,99 (Internacional e Gold).

O que ponderar

Juliana Moya, especialista da associação de consumidores Proteste, aponta que os cartões co-branded podem ser vantajosos ao consumidores porque trazem descontos e condições especiais de pagamento nas lojas emissoras, além de permitirem o seu uso em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira do cartão (ao contrário dos cartões de loja, sem bandeira, que podem ser usados apenas na própria loja).

Por outro lado, o consumidor que contrata um cartão co-branded deve ter cautela e respeitar os limites do seu orçamento ao utilizá-lo, ainda que a loja emissora ofereça limites de crédito elevado, possibilidade de parcelamento e outras vantagens em troca da fidelização, aconselha.