Ciclo 5 e 6: nascidos em agosto já podem sacar o auxílio emergencial

A partir desta segunda-feira, 18, cerca de 3,4 milhões de beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 r R$ 300 nascidos em agosto podem sacar ou transferir os recursos da poupança social digital. Foram creditados R$ 2,4 bilhões para esses públicos nos ciclos 5 e 6 de pagamentos do auxílio emergencial.

Desse total, R$ 2,16 bilhões são referentes às parcelas do auxílio emergencial de R$ 300 e o restante, R$ 212,7 milhões, às parcelas do auxílio de R$ 600.

Como realizar o saque em espécie

É preciso fazer o login no app Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da Caixa, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.

Continua disponível aos beneficiários a opção de utilização dos recursos creditados na poupança social digital para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços. Com o aplicativo Caixa Tem, também está disponível a funcionalidade para pagamentos sem cartão em cerca de 13 mil unidades lotéricas.