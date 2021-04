Cliente da Enel que pagar conta de luz no Picpay terá cashback de até R$15

A Enel, empresa do setor de energia elétrica, firmou parceria com o PicPay para o pagamento da conta de luz. Desta maneira, os clientes que realizarem o pagamento da fatura com cartão de crédito pela primeira vez no PicPay terão cashback de até 40%, limitado a 15 reais.

A iniciativa estará disponível aos consumidores das quatro concessionárias do grupo nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Ceará, e o benefício do programa de cashback será válido para os pagamentos realizados entre 12 de abril e 12 de maio de 2021.

Em nota, a Enel explicou que a iniciativa faz parte das da companhia para facilitar as condições de pagamento da fatura de energia e ajudar no orçamento doméstico das famílias, além de incentivar, cada vez mais, o uso dos meios digitais, buscando as melhores parcerias para facilitar o dia a dia dos seus clientes.

"Essa parceria com o Picpay é mais um passo na transformação digital dos nossos canais de relacionamento, oferecendo um benefício concreto aos nossos clientes. Com isso, trazemos mais um serviço que facilita o pagamento da conta de luz, evitando que o consumidor tenha que se deslocar à lotérica ou caixa de banco neste momento", afirmou Marcia Roque, diretora de Mercado da Enel Brasil.