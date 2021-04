Com alta da Selic no horizonte, é hora de vender títulos prefixados?

Os tempos de juros no piso histórico estão perto do fim. Cada vez mais economistas têm apontado para uma alta na taxa básica de juros, a , ainda em 2021. Nesta quarta, dia 20, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu manter a Selic em 2% ao ano, mas disse que está vigilante com a alta da inflação. O crescimento das despesas do governo e o avanço dos preços apontam para a necessidade de um aperto na política monetária, o que deve levar os juros básicos para cima antes do esperado.

Além de mexer com o custo do crédito, a Selic também tem influência sobre os investimentos. As aplicações pós-fixadas com retorno calculado pelo ou pela própria Selic terão sua rentabilidade melhorada.

Já os títulos prefixados, cujo retorno é determinado por uma taxa fixa, começam a perder a atratividade -- especialmente aqueles adquiridos recentemente, no período em que os juros alcançaram a menor taxa da história. Apesar de não sofrerem influência direta do CDI, em geral a rentabilidade dos títulos prefixados é calculada com base no juro do momento mais um prêmio de risco. Chega-se, assim, a um percentual.

Quando a pandemia do coronavírus chegou, a Selic caiu de 4,25% para 2%. Sem perspectiva de quando a economia se recuperaria do tombo causado pelo vírus, muitos investidores recorreram aos títulos prefixados para se proteger da queda do CDI. Por terem sido emitidos em um cenário de juro baixo, agora esses títulos tendem a render menos que os pós-fixados no médio e no . Aí surge a dúvida: com o cenário prestes a mudar de rumo, é hora de vender essas aplicações?

O que dizem os especialistas?

Embora não tenha mexido na Selic ainda, o Copom deu um importante sinal na reunião da quarta, 20. A autoridade monetária tirou do comunicado divulgado o chamado forward guidance, que é uma espécie de orientação futura sobre os juros -- nesse caso, sinalizavam a manutenção da taxa. Embora não se saiba ainda quando o BC decidirá aumentar a Selic, o fim do forward guidance é um sinal concreto de que os ventos estão prestes a mudar.

"A partir de agora, o BC vai avaliar se a inflação está subindo mais que o esperado e como ele deve agir diante disso. A simples mudança de orientação deve fazer a curva de juros futuro escalar", diz Guilherme Artmann, chefe de renda fixa da Easynvest. Ele explica que é na curva futura que os investidores ficam de olho ao avaliar o desempenho de um título cujo retorno é calculado pelo CDI.