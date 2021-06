Com IGP-M em 37%, dispara desconto dado por proprietário no aluguel

Cada vez mais, o IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) se torna um "índice de faz-de-conta" para os contratos do aluguel. Com alta de 37,04% nos 12 meses até maio, acumulam-se os casos concretos de proprietários e inquilinos que negociam na vida real para chegar a um acordo benéfico para ambas as partes.

Vale dizer que a própria Fundação Getulio Vargas (FGV), que calcula o índice, já admitiu a necessidade -- para todos os atores do mercado -- de encontrar um novo índice mais realista e fidedigno aos custos do aluguel.

Certamente não é a alta de 50,21% nos preços no atacado em 12 meses que reflete os custos dos proprietários -- em maio, a cana-de-açúcar disparou 18,65% e ajudou a deixar o aluguel mais caro.

A evidência mais recente da distorção do IGP-M é a diferença crescente entre os preços pedidos pelos proprietários de imóveis para aluguel -- já considerando que poucos pediram reajuste de 37% de um ano para cá -- e os efetivamente registrados nos contratos.

Essa diferença chegou a 13,37% no metro quadrado na cidade de São Paulo, maior mercado do país, em maio, segundo levantamento do QuintoAndar, empresa líder no mercado brasileiro. É o maior percentual pelo menos desde junho de 2019, quando começa a série histórica do Índice QuintoAndar de Aluguel.

Um ano antes, em maio de 2020, essa diferença estava em 5,87%, o que dá a dimensão do descolamento crescente entre o que pede o proprietário e o que ele aceita dar de desconto ao inquilino para fechar o contrato.

No segundo maior mercado do país, a cidade do Rio de Janeiro, a diferença é ainda maior, de 14,03% no metro quadrado. Mas havia chegado a 14,88% em novembro do ano passado.

A pesquisa da startup mostrou que o valor médio do metro quadrado para aluguel em São Paulo sofreu uma queda de 1,70% em maio na comparação com abril e de 6,97% no acumulado em 12 meses, como reflexo da pressão do mercado sobre os preços. O valor médio ficou em 35,35 reais.

No Rio de Janeiro, o valor médio do metro quadrado para aluguel ficou em 29,96 reais. Mas, na contramão de São Paulo, os valores médios estão com leve alta, de 0,23% em relação a abril e de 1,18% na taxa em 12 meses.

O QuintoAndar tem hoje mais de 50 bilhões de reais em ativos sob gestão no mercado de aluguel, com mais de 100.000 contratos ativos em 40 das maiores cidades do país.