Com seguro para celular, Inter Seguros deve alcançar 1 mi de clientes

De olho na venda de smartphones que irão ocorrer na Black Friday, o Inter (BIDI11) lança um novo seguro para celulares. Quem contratar o seguro terá cobertura contra roubo, furto, quebras acidentais, danos por água e elétricos. Denominado de Seguro Celular, o produto não exige a instalação de aplicativo para monitorar o aparelho e nem obriga a manter a geolocalização ativada. Inicialmente, o seguro estará disponível aos celulares novos comprados pelos correntistas no Inter Shop, plataforma de compras do Inter.

Em relação ao do seguro, vale destacar, que varia de acordo com o valor do aparelho. Por exemplo, para celulares de 2 mil reais, a cobertura básica, que inclui proteção contra roubo e quebras acidentais, custa cerca de 40 reais mensais. Para o produto mais completo, o valor é de cerca de 50 reais mensais. Para telefones de valores de 3,5 mil reais, o preço do seguro fica na casa dos 80 reais com as coberturas de roubo e quebras acidentais, chegando a cerca de 90 reais por mês com proteção completa.

Para os aparelhos com valores mais baixos, aproximadamente 1 mil reais, o valor do seguro é a partir de 15 reais. A simulação dos valores está disponível no momento da compra do aparelho no Inter Shop e o seguro passa a valer imediatamente após a contratação. Se ocorrer a perda total do aparelho no momento da entrega, os clientes serão indenizados com outro celular igual ou equivalente. Haverá também uma franquia em caso de acionamento do seguro.

O seguro foi desenvolvido em parceria com a Liberty Seguros e o pagamento pode ser feito pelo cartão de crédito Inter ou débito em conta corrente. É possível contratar até três seguros, incluindo aparelhos de familiares de 1º grau e filhos a partir de 16 anos de idade.

O lançamento do Seguro Celular é o 18ª produto da Inter Seguros. Entre os destaques do portfólio estão os tradicionais seguros, residencial e automotivo, planos de saúde e até seguro pet. A estratégia da Inter Seguros é ser 100% focada no digital e oferecer os produtos conforme a jornada do cliente. A oferta é feita por meio de algoritmos que entendem cada perfil de consumidor, com uso de inteligência artificial.

Em entrevista à EXAME Invest, Paulo Padilha, presidente da Inter Seguros, explicou que o seguro, assim com os demais produtos, foi desenvolvido para ser contratado em poucos cliques. “Trabalhamos para entregar o melhor produto, com uma experiência simples, fluída, e com cobertura acessível. Lançamento em novembro, com uma expectativa grande devido às vendas da Black Friday. Isso mostra a disponibilidade do nosso modelo. Como uma avenida ajuda a outra. Sempre gerando valor ao nosso ecossistema.” Segundo o executivo, a Inter Shop vende cerca de 20 mil celulares por mês.

Quase 1 milhão de clientes

Para o próximo ano, o Seguro Celular estará disponível para aparelhos usados e para os novos modelos comprados em outras lojas, com vistoria 100% digital. Também está prevista para 2022 a oferta do produto para titulares das contas de Microempreendedores Individuais.

O segmento de seguros é uma das principais vias do Inter. A carteira de cliente chegou à marca de 800 mil clientes ativos. No terceiro trimestre deste ano, a receita registrada foi de 22,5 milhões de reais, o dobro do mesmo período do ano passado. “Vamos alcançar a marca de 1 milhão logo mais. São apenas dois anos da Inter Seguros.”

O Inter está caminhando com projeto de internacionalização e já deu passos importantes, como o lançamento do Inter Shop nos Estados Unidos, a compra da fintech americana Usend, que atua no mercado de câmbio e viabiliza repasses de dinheiro entre países, além da migração da base com a listagem de suas nos Estados Unidos e na B3, via BDRs.

“A Inter Seguros também está no projeto de internacionalização. Todos estamos. Vamos levar nossa experiência e oferta para fora do país. Temos muito à fazer. Na medida que teremos um shopping com o daqui, faz todo sentido, oferecer seguro de roubo e furto e garantia estendida.”