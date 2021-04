Auxílio emergencial: começa o pagamento para nascidos em fevereiro

Veja abaixo o calendário do pagamento do auxílio emergencial 2021. O calendário completo está disponível no site.

O primeiro pagamento do novo auxílio para os beneficiários do Bolsa Família será no dia 16 de abril. Acompanhe no calendário abaixo:

Como evitar a ida às agências e sacar o benefício online?

A conta poupança social digital não cobra tarifas de manutenção caso o limite mensal de movimentação seja de até 5 mil reais. A movimentação do valor dos benefícios pode ser realizada digitalmente por meio do uso do aplicativo Caixa Tem. Basta baixá-lo em um smartphone e seguir o passo a passo para autenticar o uso.

Pelo aplicativo, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code. O trabalhador também pode pagar contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas lotéricas pela opção “Pagar na Lotérica”.

Caso tenha dificuldades em fazer pagamentos online, após o prazo previsto no calendário os beneficiários poderão transferir os recursos para contas em qualquer banco, sem custo, ou realizar o saque em terminais de autoatendimento e casas lotéricas.

Quem tem direito ao auxílio emergencial em 2021?

Pelas novas regras, estabelecidas pela Medida Provisória 1.039/2021, o auxílio será pago às famílias com renda mensal total de até três salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo.

É necessário que o beneficiário já tenha sido considerado elegível até o mês de dezembro de 2020, pois não haverá uma nova fase de inscrições. O recebimento do benefício está limitado a uma pessoa por família, mesmo que o grupo familiar conte com mais de uma pessoa com direito ao auxílio.

Para quem recebe o Bolsa Família, continua valendo a regra do valor mais vantajoso. A família receberá o benefício com maior valor, seja a parcela paga no âmbito do programa, seja o valor do auxílio emergencial.

O valor médio do benefício será de 250 reais, variando de 150 reais a 375 reais, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família. Veja abaixo as principais condições:

famílias, em geral, vão receber R$ 250

família monoparental, chefiada por uma mulher, vai receber R$ 375;

pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150

Não tem direito ao auxílio emergencial 2021 quem:

tem emprego formal ativo;

recebe benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista ou de programa de transferência de renda federal, com exceção do abono salarial PIS/PASEP e o Programa Bolsa Família;

tem renda familiar mensal por pessoa acima de meio salário-mínimo;

seja membro de família que tenha renda mensal total acima de três salários mínimos;

more no exterior,

tenha recebido, em 2019, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70;

tinha, em 31 de dezembro de 2019, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, de valor total superior a R$ 300 mil

tenha recebido, em 2019, rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil reais;

tenha sido incluído, em 2019, como dependente de declarante do Imposto sobre a Renda

esteja preso em regime fechado ou tenha seu CPF vinculado à concessão de auxílio-reclusão;

tenha menos de 18 anos, exceto no caso de mães adolescentes;

possua indicativo de óbito em bases de dados do governo ou tenha CPF vinculado à pensão por morte;

esteja com o auxílio emergencial cancelados no momento da avaliação de elegibilidade;

não tenha movimentado os valores disponibilizados na poupança social digital aberta;

seja estagiário, residente médico ou residente multiprofissional ou beneficiário de bolsa de estudo

Como saber se foi aprovado para receber o auxílio emergencial?

A Dataprev realizou o cruzamento dos dados das pessoas cadastradas no grupo de beneficiários com os critérios do novo programa. A consulta já está disponível desde o dia 2 de abril no site ou pela central 111.

Qual o papel da Caixa no auxílio emergencial?

A Caixa é quem paga os benefícios. Ou seja, o banco não participa e nem interfere no processo de avaliação dos critérios de exigências para recebimento dos valores.

O ministério da Cidadania coordena a identificação e o pagamento das famílias elegíveis ao auxílio emergencial. Já a Dataprev faz o cruzamento de dados e informa à Caixa quem deve receber o benefício.

Tem dúvidas? Busque o atendimento do banco

A central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, 24h, e pode solucionar dúvidas sobre o pagamento do auxílio. O site sobre o pagamento do benefício, bem como as redes sociais do banco, também podem dar suporte a eventuais problemas.