Como a Caixa se tornou o maior financiador imobiliário do Brasil

Segundo Guimarães, como a Caixa é a responsável pela gestão do FGTS, como houve prejuízo em anos anteriores, fora da atual gestão, acabou impactando no crédito imobiliário para habitação popular. A estimativa feita por Guimarães é que 240 mil famílias deixaram de ter crédito para habitação neste período. “Isso é coisa do passado. Hoje, na habitação popular temos 99% do mercado. Isso só a Caixa faz.”

Inovação em novas linhas

Pedro Guimarães destacou ainda o lançamento de novas linhas de crédito lançadas pelo banco nos últimos dois anos. O primeiro lançamento foi a linha de crédito com a rentabilidade do IPCA. Lançado em julho de 2019, o presidente da Caixa destacou que foi uma revolução no mercado e trouxe inovação para o crédito bancário. Atualmente, nesta linha, as taxas variam de IPCA + 3,55% ao ano a IPCA + 4,95% ao ano.

No início deste ano, a Caixa lançou a linha de crédito atrelada à rentabilidade da poupança. “O primeiro a lançar esta linha foi o Itaú. Nós gostamos de competição e nos ajustamos.”

Na última semana, o banco anunciou uma redução de juros nesta linha. A partir de 18 de outubro, as taxas serão a partir de 2,95% ao ano + remuneração da poupança. Vale lembrar que a remuneração da poupança é 70% da . Atualmente, a Selic está em 5,25% ao ano, mas deve ter um novo aumento nesta quarta-feira, dia 22. A expectativa do mercado é que o Copom anuncie um aumento de 1 ponto percentual, elevando a Selic em 6,25% ao ano.

Por fim, a Caixa lançou uma linha fixa, cujas taxas variam entre 8,25% ao ano e 9,75% a.a. Segundo Guimarães, esta linha é a que tem menos aderência. “Hoje, a linha mais buscada é a da TR, seguida pela linha da poupança e por último a do IPCA.” Ele acrescenta que atualmente, a volatilidade do mercado acaba atrapalhando na escolha de quem busca um financiamento, mas trata-se de um recorde do cenário atual. Em relação à inflação, Guimarães acrescentou que é uma questão momentânea. “É algo visto como de curto prazo porque não tivemos uma mudança estrutural.”

Futuro da Caixa

Sobre a possibilidade de crescimento no segmento de crédito imobiliário, o presidente da Caixa afirmou que não tem ambições de ampliar a sua atuação ainda mais. De acordo com Guimarães, o banco irá focar ainda mais nos empréstimos para micro e pequenas empresas, já que a inadimplência é muito baixa, e no segmento de agronegócio.

“Nós temos vantagem competitiva devido à capilaridade em todo o país. É um mercado muito forte e nossa estratégia é de .” O objetivo do banco é que ele tenha 25% do mercado quando se trata de crédito voltado ao agro. Este ano, a Caixa anunciou que irá construir 100 novas agências exclusivas para atendimento do público agro.