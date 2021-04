Como declarar o auxílio emergencial no Imposto de Renda 2021

Caso a pessoa tenha recebido o auxílio emergencial e nem ela nem os seus dependentes tenham recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,76 em 2020, a declaração do imposto de renda não é obrigatória.

Como declarar

A informação deve ser declarada através do programa do Imposto de Renda 2021 ou no aplicativo “Meu Imposto de Renda”, na ficha “Rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas” indicando o CNPJ 05.526.783/0003-27 e Fonte pagadora: Auxílio emergencial -covid. O rendimento do auxílio emergencial está disponível aqui.

Como devolver

De acordo com a lei, apenas pessoas que recebem um valor abaixo de R$ 22.847,76 em 2020 teriam direito ao auxílio. Portanto, se o contribuinte recebeu valores acima deste limite, deverá devolver o valor do auxílio recebido. O mesmo acontece se foi um dependente que recebeu o auxílio.

A devolução do auxílio deve ser feita depois que o contribuinte informar o recebimento na declaração de Imposto de Renda. Ao final do processo, quando o recibo de entrega for emitido, ele verá o valor do auxílio emergencial que deve ser devolvido. O boleto (DARF) será emitido pelo próprio programa.

Vale destacar que, mesmo que a pessoa tenha um valor para restituir do imposto de renda, o valor a ser devolvido não será abatido, então é importante pagar o DARF. Caso já tenha devolvido o valor do auxílio, o programa poderá gerar o DARF da mesma forma, mas, neste caso, é só ignorar a cobrança. Por fim, caso perca o DARF para pagamento, é possível emitir pelo programa da declaração.

