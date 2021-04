Como o Favelado Investidor alcançou o primeiro R$ 1 milhão

E foi por meio do “Favelado Investidor Ltda” que Murilo Duarte chegou ao primeiro milhão de reais. “Ganhei o primeiro milhão de reais pela minha empresa. Foi empreendendo.”

Crítica nas redes

A forma como o Duarte ganha dinheiro é alvo de críticas de alguns seguidores. No YouTube, ele tem 286 mil seguidores; e, no Instagram, 414 mil. Muitos afirmam que ele ensina sobre investimentos, mas não ficou milionário desse jeito. O jovem rebate as críticas explicando a diferença de renda ativa e renda passiva.

“O que vai enriquecer a pessoa é o trabalho, que é a chamada renda ativa. Eu reservo uma parte do dinheiro que eu ganho para os meus investimentos, que é renda passiva. No , verei meu dinheiro aumentar. Os investimentos aceleram o processo do enriquecimento”, explica.

No YouTube, Murilo Duarte tem uma carteira pública. Ele grava vídeos fazendo aportes quando encontra o que considera boas oportunidades. Na carteira, ele tem 38 mil reais e investe em ações de empre omo Itaúsa (ITSA4), Taesa (TAEE11) e Magazine Luiza (MGLU3).

Além da carteira pública, ele tem uma carteira pessoal. Ele não revela o total investido, mas afirma que ela está dividida da seguinte maneira: 30% em ativos indexados ao CDI com liquid diária, 60% em ações e fundos imobili oin e Ethereum.

O jovem afirma que os “haters” nas redes sociais não lhe afetam e conta que antes de ganhar dinheiro muita gente dizia que torcia por ele, mas que acabaram virando as costas quando enxergaram o seu sucesso.

"Às vezes, a pessoa se sente frustrada por não ter coragem de fazer o que eu fiz. Pensou em um dia criar um canal, mas não fez. Não teve iniciativa. Então, é mais fácil criticar.”

Sonhos realizados

Com a conta bancária gorda, Duarte já realizou alguns sonhos, como aposentar sua mãe, que trabalhava como copeira em um hospital, e sair da favela. Hoje, ele mora em uma casa confortável na Granja Viana, na cidade de Cotia. Ele também comprou um terreno e está construindo uma casa para a mãe em um condomínio na mesma cidade em que mora atualmente.

Vinicius Silva também deixou de morar na favela e hoje, mora no bairro Jardim Olympia. Ele comprou um terreno no mesmo condomínio que seu sócio e está contruindo uma casa para sua mãe. A mãe de Silva também foi aposentada com o trabalho do filho, deixando de trabalhar em um hipermercado.

Para os próximos anos, os jovens planejam ainda ter uma sede própria de sua empresa, já que hoje ele adaptou um quarto de sua casa para transformar em um estúdio.

“Minha meta financeira é alcançar os 10 milhões de reais. Mas minha principal meta é levar educação financeira para o maior número de pessoas possível. Temos um país de endividados. Quero ajudar.”