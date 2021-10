Compra de veículo: 87% darão prioridade para veículo usado, diz pesquisa

O mercado de veículos usados no país está em alta no país. Nos primeiros oito meses deste ano, as vendas cresceram cerca de 50%, na comparação com 2020, segundo os dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto). A expectativa é que o setor siga aquecido nos próximos meses.

Uma pesquisa realizada pelo iCarros, plataforma de compra e venda de veículos do Itaú Unibanco, e divulgado com exclusividade pela EXAME Invest, apontou que 87% das pessoas interessadas em comprar um carro pretendem priorizar um veículo usado. Além disso, 85% dos entrevistados têm a intenção de fazer a nova aquisição ainda neste ano. O levantamento foi realizado com mais de 23 mil clientes no mês de setembro.

A pesquisa aponta ainda que a categoria mais desejada pelos entrevistados é a de veículos sedan, com 38%. O valor é superior aos 34% dos respondentes que afirmaram já possuir um veículo hatch, categoria com apenas 20% das intenções de novas aquisições.

O levantamento revelou também que metade dos interessados não possui um veículo próprio, reforçando a tendência de pesquisa de carros online para aquisição também por novos compradores.

“Identificamos também que a internet virou uma grande aliada das pessoas na busca por veículos, até mesmo para o público mais maduro, que passou a utilizar mais a nossa ferramenta de busca. Nesta pesquisa, por exemplo, mais de 63% dos participantes estão na faixa etária dos 36 até 55 anos”, afirma Thianny Herculano, diretora de Marketing do iCarros.

Carros mais buscados

Uma pesquisa anterior realizada pelo ICarros apontou as marcas e modelos de carros mais buscados pela internet no primeiro semestre de 2021. De acordo com levantamento, a marca Chevrolet foi a mais buscada fiatenos primeiros seis meses de 2021: no período, foram realizadas mais de 11,8 milhões de buscas por veículos da marca em todas as regiões do país. A Fiat vem na sequência, com 11,1 milhões de buscas.

O carro mais buscado pelos usuários foi o Volkswagen Gol. Apenas no iCarros, aproximadamente 3,2 milhões de usuários buscaram on-line pelo mesmo veículo desde o início deste ano.

A pesquisa também mostrou um aumento de buscas por veículos usados de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Entre os usados, o Fiat Strada apontou um crescimento de 20% no número de buscas referente ao modelo desde o começo do ano, reforçando a tendência da mostra divulgada em julho passado, com o salto de 62% na procura por picapes.

Confira abaixo dados nacionais e regionais sobre as marcas e modelos mais buscados: