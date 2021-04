Conheça os fundos em que os gestores ganharam mais que os cotistas

Para quem tem pouco apetite ao risco e foco no curto prazo, os aparecem sempre entre as de mais fácil acesso. No entanto, com a a 2% ao ano, a dessas aplicações tem um peso ainda maior na remuneração final e deve ser olhada com cuidado pelo investidor. Há fundos em que o retorno do gestor chega a ser maior do que o do cotista.

Em levantamento feito pela casa de análise Spiti, com dados da plataforma ComDinheiro, sete fundos de renda fixa estão nessa situação nos últimos 12 meses. No pior dos casos, aparece o fundo do Santander FIC Renda Fixa Simples, com o retorno do cotista sendo esmagado por uma taxa de administração de 1,5% ao ano. Do retorno bruto gerado pelo fundo do dia 9 de janeiro de 2020 até 8 de janeiro de 2021 (+2,38%), menos de um quinto ficou com o cotista (+0,45%), enquanto o restante foi engolido por taxas.

O segundo e o terceiro lugares ficam com dois fundos do Bradesco -- o Bradesco FIC FI Renda Fixa Simples Brilhante e o Bradesco FIC FI Renda Fixa Simples Automático --, que entregaram apenas 22,87% e 27,29% do retorno bruto gerado nesse período aos cotistas. Enquanto o retorno total desses fundos foi de 2,56% no intervalo analisado, a rentabilidade do cotista, descontada a taxa de administração, foi de 0,59% e 0,70%, respectivamente.