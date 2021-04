Consórcios ressurgem e já têm quase 8 milhões de participantes

Bancos ampliam leque

A maior parte dos consórcios em 2020 foi para a aquisição de veículos leves, com 3,84 milhões de participantes. Depois vêm motocicletas, com 2,24 milhões de pessoas, e carta de imóvel, com 1,04 milhão. No entanto, os segmentos que mais cresceram foram de eletroeletrônicos e outros bens móveis duráveis, com 80,9%, e serviços, com 51,3%.

O Banco do Brasil (BB) fechou 2020 com 1,1 milhão de ativas e, para este ano, planeja focar no segmento de imóveis e reduzir a nos produtos com prazo entre 48 meses e 60 meses.

Já o Itaú Unibanco, depois de entrar no segmento de veículos pesados e de motos, pretende estrear nos segmentos de serviços, como procedimentos cirúrgicos, e eletrônicos, desde celulares até placas fotovoltaicas.

Segundo o presidente da BB Consórcio, Fausto Ribeiro, houve uma mudança de hábito dos consumidores durante a pandemia:

— Com o trabalho remoto, as pessoas passaram a planejar mais, avaliar alternativas de investimentos, comparar preços e começaram a poupar para finalidades específicas.

Segundo Ribeiro, cresceu a busca por consórcios classificados como serviços, como cirurgia plástica, tratamento odontológico, realização de cursos, reformas de apartamento e viagens.

Houve aumento nas vendas de consórcios de eletroeletrônicos e veículos pesados, na esteira do desempenho do agronegócio, além de motocicletas, na onda da explosão do delivery na pandemia. Entre julho e novembro, a venda de consórcios cresceu 17,2% frente ao mesmo período de 2019. No segundo semestre, o volume negociado chegou a R$ 6,6 bilhões, um aumento de 6,5% em relação ao anterior.

Ajuda na disciplina

O diretor de Crédito Imobiliário e Consórcios do Itaú Unibanco, Danilo Caffaro, conta que, no início da pandemia, houve uma oscilação no setor, mas que o desempenho surpreendeu no segundo semestre. Entre agosto a outubro, as vendas saltaram 55% em relação aos primeiros meses de 2020. O banco observou crescimento nos setores imobiliário e automotivo.

A pandemia, ressalta Caffaro, aumentou a procura por imóveis mais distantes dos centros e mais espaçosos, por conta do trabalho remoto. Houve ainda a inclusão de novas famílias que antes não tinham condições de adquirir sua casa própria.

Especialistas em finanças apontam que o consórcio, em geral, é mais barato que o financiamento de um bem, além da vantagem de não exigir entrada, mas lembram que só é recomendado para quem não tem pressa, já que o sorteio pode ocorrer apenas no fim do prazo.

— A vantagem é não ter taxa de juros. Então tem um custo financeiro mais baixo. Em contrapartida, não se tem o bem de imediato — afirma Miguel Ribeiro de Oliveira, diretor da Associação Nacional dos Executivos de Finanças (Anefac).

O consórcio ainda é interessante para quem não tem disciplina para poupar.

— A verdade é que as pessoas não conseguem guardar dinheiro, porque nunca “sobra”. Mas quando há a obrigação de pagar um boleto do consórcio, elas poupam — diz Myrian Lund, planejadora financeira e professora da Fundação Getulio Vargas (FGV).

A empresária Bibiana Pereira Curvelo, de 45 anos, sabe que se investisse sempre o mesmo valor poderia ter um retorno financeiro maior, mas admite não ter tanta disciplina:

— Já estou no meu terceiro consórcio de veículo, vejo como um investimento. Assim, eu faço uma poupança forçada. Todo mês pago o boleto por débito automático. Se eu for contemplada agora, posso trocar o carro. Se for daqui a uns três anos, posso comprar para o meu filho, que vai tirar a carteira de motorista.

Planejamento é essencial

O consórcio ainda é predominantemente usado pela classe C para adquirir patrimônio. Mas, recentemente, tem atraído classes mais altas, que o veem como um investimento. Em 2020, houve aumento de 15,6% no tíquete médio anual contratado frente a 2019, para R$ 54,18 mil, segundo a Abac.

Apesar de o consórcio não ter incidência de juros, é preciso estar atento aos custos. É cobrada uma taxa de administração, para gerir a carteira, que varia de acordo com o banco ou administrador, e, por vezes, um valor para o fundo de reserva e um seguro. Além disso, as parcelas são reajustadas, para manter o valor de compra do bem.

— Antes de entrar, é preciso se planejar para pagar as parcelas. O não pagamento pode ter incidência de juros e até levar à saída do consórcio — ressalta Myrian Lund.

Para quem deseja ser contemplado logo no sorteio, é imprescindível dar lances, a fim de aumentar suas chances. Isso precisa ser incluído no planejamento.

Oliveira, da Anefac, aconselha ainda a pesquisar, na Abac e no Banco Central, se o consórcio tem reclamações, como demora na entrega.

Veja os tipos mais procurados

Um teto só seu

A carta de crédito para a compra de imóvel foi o terceiro tipo de consórcio mais procurado no ano passado, com 1,04 milhões. Os bancos também têm visto procura por consórcios de serviços para reforma de apartamento.

Sobre duas rodas

A pandemia deu impulso aos consórcios de motocicletas, por causa da explosão do delivery. Foi a segunda modalidade mais procurada, com 2,24 milhões. O fato de o consórcio não ter juros o torna mais vantajoso que um financiamento.

Eletroeletrônicos

Em 2020 a contratação de consórcios de eletroeletrônicos e outros bens móveis duráveis saltou 80,9%. Nesse caso também houve influência da pandemia, pois o home office elevou a demanda por smartphones mais sofisticados.