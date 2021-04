Conta que rende 210% do CDI: é pegadinha? Vale a pena aplicar?

No PicPay, o rendimento de 210% do CDI é automático na conta para clientes que tenham a partir de qualquer saldo depositado na carteira digital, no valor de até 250 mil reais. Como instituição de pagamentos, o PicPay é obrigado a manter todo o saldo dos clientes investidos em títulos públicos federais ou recolhidos no Banco Central. Essa legislação dispensa a necessidade do FGC, segundo a empresa. Para garantir o rendimento mais alto, a aplicação é complementada com recursos próprios da empresa.

Rendimento pífio

O fato é que o rendimento, em ambos o casos, para quem tem pouco dinheiro em conta, será pífio, especialmente no caso do PicPay, no qual o alto rendimento se extingue junto com o final da promoção, que é válida até o fim deste mês. Afinal, o CDI, hoje, rende apenas 0,16% por mês, e a operação, no caso do PicPay, é de curtíssimo prazo.

Segundo simulação feita por Corrêa, se alguém deixar 1 mil reais aplicado. durante um mês, e retirar o valor, incidirá sobre o rendimento a tabela regressiva do Imposto de Renda. Nesse período a alíquota é de 22,5%. Ou seja, liquido do imposto, o rendimento de 210% do CDI sobre o valor será de apenas 2,68 reais (renderia 1,07 real a 100% do CDI). Se o vencimento for em três meses, o rendimento será de 8,06 reais.

Pensando na regra máxima definida pela carteira digital, que proporciona o rendimento para quem tem até 250 mil na conta, nesse caso, em um mês é possível ganhar 669,69 reais. Ou seja, esse será o rendimento máximo.

Caso o dinheiro fique aplicado por menos de 30 dias há ainda a cobrança da tabela regressiva do IOF. O tributo pode pode chegar a 96% do valor do rendimento, caso a quantia fique apenas um dia aplicada. O rendimento de um CDB só será maior no caso de aplicações de mais 720 dias. E se a aplicação for composta por títulos públicos, incide da mesma forma.

O CDB de alto rendimento do PagBank é tratado como uma aplicação, e não como rendimento automático da conta. A regra de rendimento automático na conta do PagBank é de 100% do CDI sobre o saldo de até 1 mil reais e 5% sobre o saldo acima de 1 mil reais, desde que não seja utilizado por um mês. Então, para atingir o rendimento de 200% do CDI, é preciso concordar com a aplicação em separado no CDB.