Credicard entra no mercado de conta digital e aposta em gamificação  

A Credicard anunciou nesta segunda-feira, 12, que está lançando a sua conta digital. A conta é gratuita, nasce com a possibilidade de transferências via Pix e com um jogo destinado a facilitar o acesso dos clientes ao Credicard On, novo cartão de crédito sem anuidade da marca.

Atualmente, a funcionalidade está disponível para os usuários da comunidade Beta – omposta por 17.000 clientes, grupo de clientes convidados pela Credicard para testar as soluções em primeira mão. Ela será aberta ao público geral no início de maio.

Para abrir a conta, é necessário ter mais de 18 anos e informar os dados cadastrais pelo aplicativo Credicard On. Além de transações via Pix, a conta também tem as funcionalidades de depósito e transferências entre contas Credicard – com evoluções previstas para os próximos meses. Uma vez aprovados, os clientes poderão já cadastrar as chaves Pix pelo app Credicard On e começar a fazer transferências desta forma sem nenhum custo.

À EXAME Invest, a Credicard afirmou que a nova conta digital visa ser um facilitador para que muitos brasileiros consigam ser incluídos financeiramente. Uma das iniciativas é convidar pessoas não aprovadas no Credicard On para participarem de um jogo que dará acesso ao cartão de crédito.

“Hoje, o país tem muitos brasileiros sem acesso a um cartão de crédito. Essas pessoas querem ser incluídas financeiramente, mas não encontram oportunidade. Queremos mudar isso. Com a conta e o jogo de acesso ao crédito, teremos mais informações sobre os nossos clientes e poderemos acompanhar a evolução da sua vida financeira de forma mais completa”, explica Priscilla Ciolli, superintendente da Credicard.

Com o jogo, quem pedir um cartão Credicard On e tiver a proposta recusada será direcionado para abrir uma conta e poderá se tornar elegível para o jogo. Estes receberão orientações para cumprir tarefas de educação financeira, que irão variar de acordo com o perfil de cada participante. Ao fim de três meses, os clientes que cumprirem todos os desafios definidos receberão um cartão de crédito com limite inicial de 300 reais.

O jogo terá tarefas para serem cumpridas, como limpar o nome com restritivos, compartilhar informações financeiras até fazer transferências ou compras via Pix. Se cumprir as missões, o cliente receberá seu novo cartão com o limite mínimo, podendo no futuro aumentá-lo, conforme seu uso e perfil de crédito.

O jogo ainda está disponível para a comunidade beta e será aberto a partir de maio para 50% dos solicitantes que não forem aprovados no Credicard On. A ideia é acompanhar os selecionados ao longo do jogo para aprimorá-lo antes de repetir a iniciativa para um volume maior de clientes.