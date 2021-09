Crédito imobiliário: Loft turbina oferta com distribuição pela CredPago

Em um passo estratégico para ampliar e fortalecer sua atuação em produtos financeiros para quem compra ou vende um imóvel, a startup Loft começa a oferecer nesta quinta-feira, 23 de setembro, crédito imobiliário para clientes finais da CredPago, considerada a maior empresa do mercado em aluguel residencial sem fiador.

A parceria de distribuição começa com um projeto-piloto com 140 imobiliárias das cinco regiões do país. Essas empresas vão oferecer o produto de facilitação de acesso ao crédito imobiliário da Loft Cred, o braço de crédito da Loft, e da CrediHome, recém-adquirida pela startup, o que deve acelerar o ganho de escala.

Em um segundo momento, de forma gradual, essa rede de distribuição vai abranger as mais de 16.000 imobiliárias "plugadas" à CredPago em todo o país.

Loft e CredHome, juntas, lideram o mercado de originação de crédito imobiliário, com 7 bilhões de reais financiados, segundo dados anualizados do segundo trimestre de 2021.

A Loft não oferece o financiamento imobiliário em si, mas atua na intermediação entre os clientes que queiram financiar um imóvel -- mesmo que não faça parte do portfólio da empresa -- e os bancos, em busca de melhores condições com base no perfil do interessado. As condições tratam essencialmente de juros mais baixos e prazos mais alongados.

CredPago e CrediHome foram adquiridas pela Loft em julho e agosto deste ano, respectivamente. O projeto piloto é a primeira iniciativa que junta a rede de relacionamentos e os produtos das três marcas.

Os negócios fazem parte do plano da startup fundada em 2018 pelos empreendedores Mate Pencz e Florian Hagenbuch de oferecer soluções nas principais etapas da jornada de compra e venda de imóveis. O modelo tem como pilar o uso intensivo de tecnologia e de dados para aumentar a transparência e gerar negócios com maior rapidez e assertividade.

As aquisições aconteceram depois de a Loft captar em maio 525 milhões de dólares em uma rodada Series D, que levou o valuation da companhia para 2,9 bilhões de dólares.

“Estamos disponibilizando para imobiliárias e corretores parceiros um produto que tira a burocracia e facilita o acesso ao financiamento e, por consequência, dinamiza os negócios”, afirmou Mate Pencz, co-CEO da Loft.

Para a CrediHome, a parceria também terá o importante efeito de aumentar a capilaridade da distribuição do seu produto de originação de crédito, segundo disse Bruno Gama, CEO da CrediHome.

“Na sequência da fase piloto, iremos expandir as operações de forma gradual inserindo as demais imobiliárias da base”, disse Jardel Cardoso, CEO da CredPago.

Além da originação de crédito imobiliário e de outros produtos financeiros, como seguro residencial, a Loft tem um marketplace de compra e venda de imóveis em uma plataforma que alia tecnologia com atendimento de corretores na ponta.

Uma das apostas e diferenciais da startup é um modelo de precificação do valor de compra em cima de uma base crescente de dados com informações de transação. A ferramenta considera mais de 250.000 imóveis de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte que registraram alguma transação nos últimos dez anos.

Em parceria com a EXAME, a Loft lançou o Índice Especulômetro EXAME-Loft, que revela a diferença média de valores entre os imóveis anunciados na plataforma e o efetivamente acertado e registrado em cartório na cidade de São Paulo.

O racional comprovado de maneira empírica é que os imóveis anunciados nas respectivas plataformas com valores mais realistas são negociados mais rapidamente, o que economiza tempo e dinheiro para todas as partes.

Imóveis anunciados na plataforma da Loft são negociados em média em 2 a 3 meses, contra uma média do mercado de 8 a 9 meses.