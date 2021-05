CVC lança cartão de crédito e dará descontos em hospedagens e passagens

“Além de oferecer mais benefícios aos clientes, a vantagem de pontos em dobro durante o período da viagem é um incentivo à utilização do cartão”, afirmou Tulio Oliveira, diretor-executivo de novos negócios da CVC Corp.

Já Luis Fernando Staub, diretor do Itaú Unibanco, destaca que a quarentena aumentou o desejo do brasileiro de viajar. “A demanda reprimida no setor é significativa e, quando for possível o acesso amplo à vacina, o cartonista poderá aproveitar as vantagens do plástico para apreciar o destino

escolhido."

O cartão pode ser solicitado nos canais digitais da CVC e, inicialmente, nas lojas da região sudeste do país. Tanto os cartões CVC Itaucard de titulares, quanto os de dependentes, podem ser usados para parcelar viagens em até 14 vezes sem juros ou até 24 vezes com juros. A anuidade do cartão é no valor de 288 reais para o titular, sendo parcelada em 12 vezes. A anuidade pode ser gratuita se o cliente concentrar os gastos no cartão mantendo o valor mensal de sua fatura em 3,5 mil reais ou mais.

“O cartão CVC Itaucard Visa Platinum foi desenvolvido para também ser uma opção para as compras cotidianas, seja oferecendo uma experiência de compra do dia a dia mais segura e rápida, com a tecnologia de pagamento por aproximação” explicou Tiago Moherdaui, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Visa do Brasil.

Além do cartão, a CVC está lançando uma campanha em comemoração aos 49 anos da empresa. Ação será realizada durante todo o mês de maio e ressalta os “motivos de viagem” para os clientes continuarem “sonhando e planejando” as viagens futuras.

Em entrevista à EXAME Invest, Leonel Andrade, presidente da CVC, se mostrou otimista com a recuperação do setor de Turismo, que apresentará uma forte recuperação este ano e será puxada pelas viagens domésticas. "O turismo de lazer será o primeiro a voltar. Em setembro/outubro teremos uma retomada gigantesca. Todo mundo quer viajar. As vendas vão crescer muito rapidamente. No momento em que as pessoas tiverem a certeza de que podem viajar, será uma festa.”