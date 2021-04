EXAME lança Seu Guia do Imposto de Renda, série gratuita para ajudar na declaração

O prazo de início do envio da declaração do Imposto de Renda 2021 começa nesta segunda-feira (1), e a EXAME lança a série gratuita Seu Guia do Imposto de Renda. O material é composto por 7 vídeos curtos e um e-book com o passo a passo de como preencher a declaração.

A declaração do Imposto de Renda é uma obrigação dos cidadãos, mas poucos têm acesso a conteúdos que ensinam como realizar o processo de forma adequada. O resultado são muitas dúvidas na hora de prestar contas ao Leão.

Além disso, não declarar a renda pode trazer sérias consequências ao contribuinte. Quem não envia a declaração pode ser penalizado com o pagamento de multa e juros, com o bloqueio do CPF e, no pior dos cenários, com uma acusação de sonegação fiscal, que pode levar a pena de 2 a 5 anos de prisão. Os contribuintes têm até o dia 30 de abril para enviar os dados à Receita Federal.

Investimentos no Imposto de Renda

O processo parece ficar ainda mais complicado quando envolve investimentos. Quem investe em ou possui determinado rendimento em ativos de é obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda, mesmo que não atinja a renda mínima necessária.

O Seu Guia do Imposto de Renda da Exame contém 7 vídeos, o primeiro falando sobre como preencher as fichas da declaração de maneira geral; e o segundo explicando como declarar os seguintes tipos de investimentos:

, , JCPs e ETF's;

Renda fixa;

Fundos de investimentos;

;

BDRs;

Planos de previdência privada.

Assista ao primeiro vídeo da série Seu Guia do Imposto de Renda e cadastre-se aqui para acessar os outros materiais, incluindo o e-book gratuito com o passo a passo sobre como declarar investimentos no IR