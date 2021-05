Desconto nas vendas de imóveis recua para o menor patamar desde 2014

O percentual de transações com desconto sobre o valor anunciado do imóvel manteve a trajetória de queda nos últimos meses, encerrando março com uma incidência média de 64% sobre as transações realizadas nos últimos 12 meses - o menor patamar desde meados de 2017.

É o que aponta a pesquisa Raio-X FipeZap do 1º trimestre de 2021, elaborada a partir da participação de 2.129 respondentes entre 12 a 29 de abril.

Considerando apenas as transações que envolveram alguma redução no valor anunciado, o percentual médio de desconto negociado também recuou, atingindo 9% em março, uma nova mínima histórica.

Expectativa é de alta dos preços

Em relação às apostas e projeções para os preços dos imóveis ao longo dos próximos 12 meses nos últimos trimestres as expectativas se estabilizaram, após forte volatilidade motivada pela chegada da pandemia da Covid-19 no 1º trimestre de 2020.

Entre os grupos avaliados pela pesquisa, a maior alta é esperada pelos compradores que adquiriram imóveis recentemente (5,5%), seguida pela alta esperada por proprietários (2,3%) e um recuo de 1,5% indicado por aqueles que pretendem adquirir imóveis nos próximos meses.

Portanto, a expectativa média para o dos imóveis nos próximos 12 meses, considerando todos os respondentes que participaram da pesquisa, aponta alta nominal de 0,6% - variação próxima à projeção do trimestre imediatamente anterior (alta de 0,5%).