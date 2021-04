É melhor alugar ou comprar um imóvel? Calculadora te ajuda a decidir

Os financiamentos imobiliários nunca estiveram tão baratos no país. Está em dúvida se aproveita a oportunidade para comprar uma casa ou apartamento ou se vale mais a pena alugar um imóvel? A nova calculadora Alugue x Compre da plataforma de compra e aluguel QuintoAndar pode ajudá-lo a tomar essa decisão.

O simulador cruza dados do mercado imobiliário, do imóvel desejado e analisa informações pessoais, considerando diversas variáveis econômicas, como valor do imóvel, o quanto se está disposto a pagar de aluguel, renda mensal, tempo até a , condições de financiamento, rentabilidade de investimentos, saldo disponível do FGTS e tempo que espera morar no imóvel, além de seu potencial de valorização.

Há um campo de edição avançada para quem deseja preencher dados sobre inflação, custo do ITBI e registro do imóvel, valor anual para manutenção do imóvel e custo de vender o imóvel. Caso o usuário do serviço não tenha ideia dos valores, a ferramenta os preenche de forma automática, utilizando uma média do mercado.

Em caso de recomendação de compra, o serviço irá mostrar quanto o aluguel do imóvel deveria valer para que fosse mais vantajoso, e vice versa. Em alguns casos, esse valor será bem baixo e fora da realidade do mercado, o que significa que a compra ou aluguel, no caso específico, vale muito a pena.

Ao preencher cada campo a ferramenta informa se os dados estão dentro ou fora da realidade de mercado, baseado em dados próprios. A plataforma tem 30 bilhões de reais em ativos sob gestão.

O uso da calculadora é gratuito. Para utilizar a ferramenta, basta entrar no site e informar os dados, além de nome e e-mail. O processo leva cerca de 4 minutos. A partir daí, o simulador gera um relatório de recomendação.

Dúvidas

Existem dados pedidos pela calculadora que podem ser difíceis de estimar. Um deles, para quem nunca alugou um imóvel, é o de custos extras de locação. Neste caso, o QuintoAndar recomenda pesquisar em seu site alguns imóveis desejados, pois todos os anúncios incluem a informação. Os custos extras de locação costumam ser: seguro fiança, seguro incêndio e eventuais taxas da imobiliária.

Já no dado de rendimento de aplicações o ideal é colocar a média do rendimento da carteira de investimentos, pois a calculadora não utiliza esse campo apenas para estimar o valor da entrada em um eventual financiamento. Também pode ser interessante colocar a expectativa do rendimento, dado que não necessariamente o rendimento futuro será igual ao passado.

Outro campo que pode causar dúvidas é o de valorização do imóvel. Para quem não tem uma expectativa mais acurada sobre o potencial do imóvel que deseja comprar, o QuintoAndar indica inserir no campo a expectativa de inflação. Além de dados do mercado, o comprador também pode considerar fatores regionais que valorizam o imóvel, como por exemplo a construção de uma estação de metrô ou de um shopping nas redondezas.